Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VIỆT NAM

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 59 Trần Quốc Thảo, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên lịch trình công việc
- Check email, điện thoại, tin nhắn đối tác.
- Nắm thông tin job hợp tác, deal job, takecare trao đổi thông tin với các đối tác agency
- Đi event, đi quay, tập gym cùng TGĐ
- Quay, chụp, dựng video dạng vlog cơ bản

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Cẩn thận, chắc chắn, không hay quên, không miss công việc và liên lạc của đối tác
- Sáng tạo hài hước là 1 lợi thế
- Có kinh nghiệm 6 tháng làm việc trong tổ chức/ event/chương trình
- Tinh thần luôn sẵn sàng cho công việc
- Có thể chủ động việc đi lại , có xe máy là một lợi thế .
- Biết chụp ảnh đẹp, biết sử dụng máy ảnh là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Đóng bảo hiểm xã hội
Cơ hôi thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 278/18 To Hien Thanh, 10 District Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

