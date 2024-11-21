Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 59 Trần Quốc Thảo, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên lịch trình công việc

- Check email, điện thoại, tin nhắn đối tác.

- Nắm thông tin job hợp tác, deal job, takecare trao đổi thông tin với các đối tác agency

- Đi event, đi quay, tập gym cùng TGĐ

- Quay, chụp, dựng video dạng vlog cơ bản

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Cẩn thận, chắc chắn, không hay quên, không miss công việc và liên lạc của đối tác

- Sáng tạo hài hước là 1 lợi thế

- Có kinh nghiệm 6 tháng làm việc trong tổ chức/ event/chương trình

- Tinh thần luôn sẵn sàng cho công việc

- Có thể chủ động việc đi lại , có xe máy là một lợi thế .

- Biết chụp ảnh đẹp, biết sử dụng máy ảnh là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Đóng bảo hiểm xã hội

Cơ hôi thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VIỆT NAM

