Tuyển Hành chính Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 26

- 28 Đinh Núp, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Note: CEO công ty LIFEVISION là nữ.
Có kinh nghiệm thực chiến về mảng truyền thông, sự kiện
Sắp xếp, tổ chức, chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp/lịch trình công việc, công tác của CEO.
Tổng hợp, đánh giá, theo dõi thực hiện công việc và báo cáo định kỳ/đột xuất từ các bộ phận, phòng ban trong Công ty.
Tham dự các cuộc họp cùng CEO theo yêu cầu. Ghi chép lại các biên bản làm việc, cuộc họp.
Tư vấn, tham mưu kịp thời cho CEO các giải pháp để đảm bảo thực hiện công việc một cách hiệu quả và theo đúng tiến độ, kế hoạch.
Rà soát và theo dõi quá trình thực hiện, đề xuất điều chỉnh kế hoạch theo yêu cầu.
Kiểm tra, soạn thảo các văn bản, hợp đồng, tài liệu cho CEO duyệt và ký.
Tiếp đón khách hàng và đối tác theo yêu cầu của CEO.
Hỗ trợ và phối hợp các phòng ban khác để hoàn thành công việc.
Tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng ngày với CEO.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CEO.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bảo mật thông tin.
Giới tính: Nữ (Chưa lập gia đình) Cao từ 1m60 trở lên.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành về Kinh tế/Ngoại giao/Ngoại thương/Thương mại...
Có tối thiểu 2 năm ở vị trí trợ lý cho Giám đốc, Tổng Giám đốc.
Chấp nhận đi công tác tỉnh theo yêu cầu công việc.
Trung thực, hòa đồng, tinh thần tích cực, đáng tin cậy.
Kỹ năng trình bày công việc rõ ràng, mạch lạc, đúng trọng tâm, đúng vấn đề.
Giao tiếp và làm việc tốt bằng Tiếng Anh.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty truyền thông, tổ chức sự kiện.
Có kỹ năng sắp xếp, quản lý công việc thông minh, khoa học.
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...).

Tại Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 triệu/tháng, deal theo năng lực.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe theo ngày làm việc.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước.
Chính sách tăng lương định kỳ theo quy định công ty.
Thưởng vào dịp lễ, Tết theo quy định công ty.
Chế độ du lịch, nghỉ mát, team building hàng năm cùng công ty.
Thời gian làm việc linh hoạt do tính chất công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision

Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 26-28 Đinh Núp, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

