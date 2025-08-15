Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Chức năng:
Hoạch định chiến lược tài chính của doanh nghiệp.
Công tác tài chính, kế toán theo đúng quy định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán.
Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Tham mưu, tư vấn cho CEO về chế độ kế toán cũng như thay đổi của chế độ kế toán theo từng thời kì kinh doanh.
2. Nhiệm vụ:
Nhiệm vụ Tài chính:
Hoạch định nguồn vốn, chiến lược đầu tư tài chính hiệu quả.
Lập kế hoạch tài chính cho hoạt động kinh doanh của công ty.
Lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư theo dự án hoàn thành, các nguồn kinh phí hỗ trợ.
Theo dõi, hạch toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn.
Lập kế hoạch và theo dõi dòng tiền của doanh nghiệp và tham vấn trong ngắn hạn và dài hạn.
Làm thủ tục, hồ sơ cho việc vay vốn từ các ngân hàng/ tổ chức tín dụng.
Cân giá phù hợp cho từng dự án/công trình.
Nhận diện rủi ro và đề xuất Giải quyết rủi ro của việc dùng đòn bẩy tài chính.
Tư vấn về các vấn đề giao dịch liên kết, chuyển giá, chuyển vốn trong các Tập đoàn và các cty Cổ phần.
Chủ trì thực hiện các thủ tục thế chấp của khách hàng; theo dõi và quản lý tài sản thế chấp theo quy định.
Nhiệm vụ Kế toán tổng hợp + Kế toán thuế:
Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với mô hình tổ chức của công ty theo Luật kế toán, chuẩn mực kế toán.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại hóa đơn, chứng từ, tài sản, tiền vốn theo quy định.
Kê khai, trích nộp và quyết toán các khoản nộp ngân sách; thanh toán các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả.
Trích lập, phân phối các quỹ theo quyết định của Công ty và sử dụng các quỹ do Công ty quản lý theo đúng mục đích.
Đối chiếu công nợ và phân loại nợ; đôn đốc thu hồi thu nợ và đề xuất xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, trích lập dự phòng (nếu cần).
Lập và nộp Báo cáo tài chính theo chế độ quy định.
Đào tạo nhân sự kế toán.
Quyền hạn:
Tham gia và có quyền hạn toàn bộ đối với các công việc và vấn đề tài chính kế toán dưới sự phê duyệt và giám sát của Tổng giám đốc.
Quyền giám sát đối với các báo giá của nhà cung cấp.
Quyền giám sát và cân đối báo giá cuối cùng để đảm bảo mức lợi nhuận đối với các hợp đồng cho khách hàng đảm bảo dưới sự thống nhất cùng Tổng giám đốc.
Giám sát các vấn đề tiền lương, chi phí bảo hiểm đối với công tác C&B của bộ phận Nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Thương mại dịch vụ và Điện lạnh là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 triệu/tháng (Gross) – Có thể thỏa thuận theo năng lực.
Sáng: 8h30 – 12h00
Chiều: 13h30 – 17h00
Thưởng lễ, Tết, tháng lương thứ 13.
Đóng BHXH đầy đủ theo Luật Lao động.
Môi trường năng động, sáng tạo, cơ hội phát triển chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision

Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 26-28 Đinh Núp, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

