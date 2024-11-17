Tuyển Kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ QH NAM PHÁT làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Khu 12, phường Hà An, Quảng Yên

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Quản lý, điều phối hoạt động của bộ phận kho, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt, an toàn và hiệu quả.

Phân công công việc cho nhân viên kho, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên.

Kiểm tra, giám sát việc nhập, xuất, tồn kho hàng hóa, đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Thực hiện các thủ tục nhập, xuất kho, kiểm tra, đối chiếu số liệu hàng hóa.

Lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, đánh giá công tác quản lý kho, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận.

Tham gia xây dựng và triển khai các quy định, quy chế về quản lý kho.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến kho hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Tài chính/Kế toán/Kho Vận/Xuất nhập khẩu,...)

Nắm vững nghiệp vụ quản lý kho

Thành thạo tin học văn phòng

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ khí)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ QH NAM PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh (Thỏa thuận khi phỏng vấn);

- Xét tăng lương theo năng lực 1 lần/năm;

- Thưởng lương tháng thứ 13 (tối thiểu 01 tháng lương) và các ngày nghỉ lễ lớn trong năm;

- Tăng ca tính hệ số theo quy định pháp luật;

- Chế độ BHYT, BHXH, BHTN, nghỉ phép và nghỉ lễ theo đúng quy định của pháp luật;

- Chế độ Bảo hộ lao động đảm bảo, đầy đủ;

- Tham gia vào các hoạt động: Team building, tiệc cuối năm, du lịch,...;

- Miễn phí suất ăn ca.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ QH NAM PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin