Tuyển Kho vận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 66 Trung Phụng, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lí toàn bộ hàng hóa trong kho từ thiết bị đến nguyên liệu
Kiểm soát hàng ra hàng vào trong ngày.
Đặt nguyên liệu (hoa quả)và sắp xếp vận chuyển đến các cửa hàng để đảm bảo đúng thời gian, đúng kế hoạch
Đề xuất với các cấp quản lý cao hơn thay đổi định mức tồn kho tối thiểu, đề xuất đặt hàng khi cần thiết.
Giải quyết những sự cố phát sinh trong công việc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 25 tuổi sức khỏe ổn định.
Giao tiếp tiếng Trung tốt,
Có kinh nghiệm quản lí kho
Trung thực, có trách nhiệm, chăm chỉ và biết cách sắp xếp thời .
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: Lương cứng 10-15tr+ thưởng
Chế độ BHXH; BHYT đầy đủ.
Thưởng: bao gồm thưởng hiệu suất, thưởng thâm niên, thưởng lễ Tết, và các loại thưởng khác theo chính sách công ty.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, 9h-18h
Tuần nghỉ 1 ngày chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
