Tuyển Kho vận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Trung Phụng, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Quản lí toàn bộ hàng hóa trong kho từ thiết bị đến nguyên liệu

Quản lí toàn bộ hàng hóa trong kho từ thiết bị đến nguyên liệu

Kiểm soát hàng ra hàng vào trong ngày.

Đặt nguyên liệu (hoa quả)và sắp xếp vận chuyển đến các cửa hàng để đảm bảo đúng thời gian, đúng kế hoạch

Đề xuất với các cấp quản lý cao hơn thay đổi định mức tồn kho tối thiểu, đề xuất đặt hàng khi cần thiết.

Giải quyết những sự cố phát sinh trong công việc

Nam từ 25 tuổi sức khỏe ổn định.

Nam từ 25 tuổi sức khỏe ổn định.

Giao tiếp tiếng Trung tốt,

Có kinh nghiệm quản lí kho

Trung thực, có trách nhiệm, chăm chỉ và biết cách sắp xếp thời .

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Lương cứng 10-15tr+ thưởng

Chế độ BHXH; BHYT đầy đủ.

Thưởng: bao gồm thưởng hiệu suất, thưởng thâm niên, thưởng lễ Tết, và các loại thưởng khác theo chính sách công ty.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, 9h-18h

Tuần nghỉ 1 ngày chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING

