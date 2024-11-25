Tuyển Kho vận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Kho vận

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phù Lỗ, Mai Đình, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Quản lý, điều phối hoạt động phòng Kho vận
Tham mưu cho Giám đốc về việc dự trữ tồn kho thành phẩm - hàng hóa tối thiểu trong từng giai đoạn.
Tổ chức và chịu trách nhiệm lập kế hoạch đặt hàng, hàng tồn kho, dự trữ.
Tổ chức quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của phòng, bao gồm việc xây dựng, triển khai, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình và nguồn lực,... của Phòng kho vận.
Tổ chức thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch giao hàng.
Thực hiện quản lý, giám sát công tác đóng gói hàng hóa giao theo yêu cầu.Tổ chức giao nhận, vận chuyển, giao hàng giữa các kho và khách hàng theo yêu cầu. Kiểm soát và kiểm tra tiến độ giao hàng.
Tổ chức quản lý kho hàng hóa: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho, thực hiện các thủ tục nhập, xuất kho, sắp xếp, lưu kho, bảo quản hàng hóa, kiểm kê hàng hóa
Đảm bảo mục tiêu, kế hoạch công việc của phòng kho vận
Quản lý, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận, hướng dẫn và đáp ứng môi trường làm việc hiệu quả cho cả hệ thống kho.
Hỗ trợ nhân viên của phòng kho vận giải quyết các trường hợp khó khăn hoặc vướng mắc trong công việc vượt quá khả năng xử lý của nhân viên.
Lên kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ như sửa chữa, cơi nới, làm mới, lắp đặt các trang thiết bị cho kho và hệ thống kho đạt chuẩn của công ty đã đề ra.
Tổ chức thực hiện công tác 5S tại Kho.
Tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân tài
Tuyển dụng, đào tạo và điều phối nhân sự trong bộ phận.
Tổ chức các hoạt động gắn kết, phát triển nhân sự.
Thực hiện và duy trì hệ thống chính sách của Công ty, giải quyết các quan hệ lao động nhằm ổn định nhân sự, tạo động lực cho nhân viên.
Phân tích các dữ liệu và báo cáo định kỳ, đột xuất
Phân tích các chỉ số. Lập báo cáo định kỳ và khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên.
Làm việc với các cơ quan chức năng theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 25 - 35 tuổi.
Trình độ:
Có kinh nghiệm setup kho hàng, quản lý và vận hành.
3. Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp làm việc với con người.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người, có tư duy sắp xếp, tổ chức và điều hành công việc.
Thái độ, tinh thần tích cực.
Năng động, nhiệt tình, tỉ mỉ và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 25 - 35 triệu
Bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp ăn (1 triệu) + Phụ cấp chuyên cần (1 triệu) + Thưởng trách nhiệm (5 triệu) + thưởng hiệu quả công việc
Quyền lợi khác:
Thưởng tháng lương 13.
Xét điều chỉnh mức lương từ 03 tháng/lần, căn cứ kết quả đánh giá của hệ thống khung năng lực
Được hưởng 12 ngày phép/năm tính từ khi ký hợp đồng chính thức, cộng thêm 1 ngày phép khi thâm niên > 5 năm
Phép tồn hàng năm sẽ được thanh toán vào cuối năm
Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH khi ký HĐLĐ chính thức, du lịch, event nội bộ hàng tuần, tháng, quý...
Được hưởng các chế độ phúc lợi ngày: lễ tết lớn, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...
Được công ty tài trợ các khóa đào tạo bên ngoài tùy thuộc tính chất và yêu cầu vị trí công việc
Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực, đam mê.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 42 HÀM NGHI, MỸ ĐÌNH, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

