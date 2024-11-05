Tuyển Kho vận Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Lô E9.1, KCN Nhơn Hòa, Tx An Nhơn, tỉnh Bình Định, Thị xã An Nhơn

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương Thỏa thuận

- Mua vật tư, cấp phát và lên kế hoạch chi phí và sử dụng vật tư. Làm việc với bộ phận sản xuất, và kinh doanh để lên kế hoạch đáp ứng nhu cầu sử dụng vật tư;

- Theo dõi số lượng vật tư xuất – nhập – tồn hằng ngày, phối hợp với bộ phận sản xuất để đảm bảo quy trình cấp phát và bảo quản vật tư;

- Thực hiện phân tích, kiến nghị nâng cao quá trình sử dụng vật tư, định mức sử dụng vật tư;

- Thực hiện kiểm kê kho định kỳ để đối chiếu số liệu và phát hiện sự sai lệch;

- Lập báo cáo về tình hình kho, tình trạng vật tư cho cấp trên.

- Phân tích hiệu quả sử dụng vật tư, CCDC

- Đánh giá, tổng hợp vấn đề và đề xuất, tham mưu cho Ban lãnh đạo các giải pháp, chính sách quản lý vật tư, lưu kho;

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Dưới 34 tuổi (1990 trở xuống)

- Làm việc lâu dài tại Bình Định.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD hoặc các chuyên ngành tương đương.

- Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Nhanh nhẹn và có tinh thần làm việc độc lập

- Kỹ năng tư duy tốt, giao tiếp, thuyết trình, thiết lập mối quan hệ trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Theo năng lực

- Được đào tạo từ sếp người Nhật

- Có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Các chế độ của Công ty: lương tháng 13; 12 ngày phép/năm; BHXH; xét tăng lương định kỳ.

- Các phúc lợi khác của Công ty: Thưởng Lễ, Tết; Du lịch; Chăm sóc sức khỏe.

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin