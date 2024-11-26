Tuyển Kho vận Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: SORA gardens SC, Lô C19, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kho vận

1. Thủ tục giao nhận hàng hóa tại kho

2. Quản lý kho & khu vực nhận hàng

3. Kiểm kê

4. Hệ thống & Web dịch vụ EDI

5. Các nhiệm vụ khác

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có từ 2 năm kinh nghiệm quản lý hàng hóa & quản lý dữ liệu, hồ sơ giao nhận hoặc kinh nghiệm thủ kho

Kinh nghiệm giao nhận hàng thực phẩm khô & thực phẩm tươi sống

Tin học văn phòng: MS Office, Profit, Web EDI

Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm

Kỹ năng xử lý tình huống

Có thể làm việc theo ca 8h/ngày, 6 ngày/tuần (Sớm nhất 06:00 - Trễ nhất kết thúc lúc 23:00)

Có thể làm việc các ngày Lễ, Tết & Cuối tuần

Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh

- Phụ cấp theo tính chất công việc

- Phụ cấp cơm, phụ cấp xăng xe

- Phụ cấp chuyên cần

- Quà mừng vào các dịp lễ/tết

- Lương tháng 13 (cam kết)

- Thưởng thành tích, thưởng doanh số bán hàng

- Thưởng thâm niên

- Thưởng VSATTP (với các quầy thực phẩm)

- Phép năm: 12 ngày/năm

- Teambuilding, staff party hàng năm

- Tài trợ học phí

- Chiết khấu mua hàng

- Cơ hội học hỏi và phát triển không ngừng qua công việc hằng ngày, các khóa học chuyên môn cũng như kỹ năng mềm với những chuyên gia giàu kinh nghiệm của AEON Việt Nam và Tập đoàn AEON

