Tuyển Kho vận Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: SORA gardens SC, Lô C19, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thủ tục giao nhận hàng hóa tại kho
2. Quản lý kho & khu vực nhận hàng
3. Kiểm kê
4. Hệ thống & Web dịch vụ EDI
5. Các nhiệm vụ khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có từ 2 năm kinh nghiệm quản lý hàng hóa & quản lý dữ liệu, hồ sơ giao nhận hoặc kinh nghiệm thủ kho
Kinh nghiệm giao nhận hàng thực phẩm khô & thực phẩm tươi sống
Tin học văn phòng: MS Office, Profit, Web EDI
Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm
Kỹ năng xử lý tình huống
Có thể làm việc theo ca 8h/ngày, 6 ngày/tuần (Sớm nhất 06:00 - Trễ nhất kết thúc lúc 23:00)
Có thể làm việc các ngày Lễ, Tết & Cuối tuần

Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh
- Phụ cấp theo tính chất công việc
- Phụ cấp cơm, phụ cấp xăng xe
- Phụ cấp chuyên cần
- Quà mừng vào các dịp lễ/tết
- Lương tháng 13 (cam kết)
- Thưởng thành tích, thưởng doanh số bán hàng
- Thưởng thâm niên
- Thưởng VSATTP (với các quầy thực phẩm)
- Phép năm: 12 ngày/năm
- Teambuilding, staff party hàng năm
- Tài trợ học phí
- Chiết khấu mua hàng
- Cơ hội học hỏi và phát triển không ngừng qua công việc hằng ngày, các khóa học chuyên môn cũng như kỹ năng mềm với những chuyên gia giàu kinh nghiệm của AEON Việt Nam và Tập đoàn AEON

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: 30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM VP phía Bắc: 27 Cổ Linh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

