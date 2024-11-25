Tuyển Kho vận CÔNG TY TNHH LOGISTICS MINH VIỆT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Đa Phúc, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Quản lý kho chung

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng

Kiểm tra các chứng từ , thực hiện yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.

Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn, ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.

Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm.

Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu

Theo dõi đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu

Sắp xếp hàng hóa trong kho

Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho.

Sắp xếp hàng hóa sao cho dễ lấy, tránh bị ướt, đổ vỡ...

Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa, đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho

Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho

Định kỳ hàng tuần kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ, mối mọt...

Điều phối

Thực hiện điều phối qua phần mềm theo đúng chỉ đạo của Trưởng phòng Điều vận

Chủ động phân công lái xe và điều phối thay Trưởng phòng những lúc Trưởng phòng nghỉ hoặc có việc bận,

Cập nhật các tính năng mới của phần mềm để hỗ trợ đào tạo lái xe

Cập nhật khách hàng mới và sửa lỗi phần mềm vận tải

Giới tính : Nam

Độ tuổi : Từ 25 tuổi trở lên

Trình độ : Ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Kế toán

Kinh nghiệm : 2 năm trở lên, am hiểu nghiệp vụ quản lý Kho vật tư, hàng hóa.

Kỹ năng : Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc, giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), phần mềm quản lý

Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS MINH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được thưởng năm, các dịp Lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác hàng năm;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

Được tăng lương hàng năm, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS MINH VIỆT

