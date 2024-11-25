Tuyển Kho vận CÔNG TY TNHH LOGISTICS MINH VIỆT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH LOGISTICS MINH VIỆT
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH LOGISTICS MINH VIỆT

Kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS MINH VIỆT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Đa Phúc, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý kho chung
Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng
Kiểm tra các chứng từ , thực hiện yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.
Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn, ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.
Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm.
Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu
Theo dõi đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu
Sắp xếp hàng hóa trong kho
Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho.
Sắp xếp hàng hóa sao cho dễ lấy, tránh bị ướt, đổ vỡ...
Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa, đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho
Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho
Định kỳ hàng tuần kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ, mối mọt...
Điều phối
Thực hiện điều phối qua phần mềm theo đúng chỉ đạo của Trưởng phòng Điều vận
Chủ động phân công lái xe và điều phối thay Trưởng phòng những lúc Trưởng phòng nghỉ hoặc có việc bận,
Cập nhật các tính năng mới của phần mềm để hỗ trợ đào tạo lái xe
Cập nhật khách hàng mới và sửa lỗi phần mềm vận tải

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam
Độ tuổi : Từ 25 tuổi trở lên
Trình độ : Ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Kế toán
Kinh nghiệm : 2 năm trở lên, am hiểu nghiệp vụ quản lý Kho vật tư, hàng hóa.
Kỹ năng : Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc, giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), phần mềm quản lý

Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS MINH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được thưởng năm, các dịp Lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác hàng năm;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
Được tăng lương hàng năm, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS MINH VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOGISTICS MINH VIỆT

CÔNG TY TNHH LOGISTICS MINH VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: A208 - BT2B, khu nhà ở để bán Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

