Tuyển Kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SJK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15/25 Kp.7, Đ.Thạnh Xuân 25, P.Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Đề ra các chiến lược, mục tiêu, vận hành quản lý kho – điều vận, hàng hoá hiệu quả, logic (theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp).

- Quản lý, đảm bảo hàng hoá ra vào kho theo đúng quy trình xuất nhập hàng.

- Quản lý sổ liệu hàng hoá xuất nhập tồn tại kho và hệ thống, đảm bảo đúng và khớp thực tế.

- Quản lý và phân chia lịch giao nhận hàng hợp lý, tiết kiệm chi phí, đảm bảo thời gian kịp thời cho khách.

- Quản lý xe cổ, chi phí giao hàng hợp lý (xăng xe, bảo trì bảo dướng...)

- Quản lý nhân viên kho – điều vận thực hiện các công việc được giao đúng quy trình, quy định công ty.

- Báo cáo số liệu, hàng hoá, tính trạng giao nhận hàng cho Ban Giám đốc theo định kỳ ngày/tuần/tháng/quý/năm ...

- Đảm bảo hàng hoá kho, xe cổ và vệ sinh kho, xe cổ đáp ứng tiêu chuẩn 5S (Sàn lọc – Sắp xếp – Sạch sẻ - Săn sóc – Sẵn sàng).

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: từ 03 năm trở lên trong quản lý kho – điều vận (điều phối xe), nếu quản lý các kho về vật tư xây dựng là một lợi thế.

-

,

- Yêu cầu BĂT BUỘC: Biết sử dụng phần mềm Amis kế toán (của misa) về phần quản lý kho, hàng hoá, hiểu phân tuyến đường, quản lý chi phí xe.

- Là người có tư duy logic, làm việc khoa học, quản lý kho và con người trên quy trình, phần mềm.

- Tư cách đạo đức tốt

- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ

- Thành thạo tin học văn phòng

- Khả năng tổng hợp, phân tích tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SJK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh: 10 - 15 triệu (thoả thuận theo năng lực).

- Phụ cấp khác: cơm trưa, chuyên cần.

- Phúc lợi: lương tháng 13 và tháng 14; thưởng các ngày lễ tết.

- Du lịch: 01 năm/ lần; các chế độ đau ốm, hiếu hỷ, sinh nhật,...

- Bảo hiểm xã hội.

- Phép năm.

- Thưởng cổ phần thưởng sau 02 năm làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SJK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin