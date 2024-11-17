Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - Tiền Giang

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

1. Phát triển kinh doanh:

- Chịu trách nhiệm cho các mục tiêu: vận hành, kinh doanh, chi phí, dịch vụ khách hàng của một Bưu cục.

- Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng cho Bưu cục và cho từng nhân viên dựa trên các chỉ tiêu được giao nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, tỉ trọng từng lớp khách hàng.

- Triển khai thực hiện KPIs, phát triển kinh doanh, mở rộng thị phần kinh doanh trong khu vực

- Tìm kiếm khách hàng mới để phát triển kinh doanh Bưu cục.

- Chăm sóc, giữ chân khách hàng hiện có.

- Được đo lường sự thành công bằng các chỉ số: phát triển thị trường, tăng doanh thu - sản lượng, chất lượng vận hành, chất lượng và năng suất lao động; chi phí Bưu cục

2. Vận hành:

- Đảm bảo vận hành ổn định, đạt các chỉ số vận hành được giao.

- Toàn bộ nhân viên thực hiện đúng quy trình, đạt tỉ lệ giao/lấy/trả hàng đúng hạn.

- Báo cáo cho Quản lý khu vực (AM).

3. Nhân sự:

- Điều hành bộ máy nhân sự Bưu cục.

- Xử lý các sự cố, khiếu nại phát sinh tại Bưu cục.

- Quy mô nhân sự: 10-15 nhân sự.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

- Chịu được áp lực và cường độ công việc cao

- Sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng thay đổi (willing to learn & willing to change)

- Sẵn sàng thay đổi nơi làm việc/sinh sống

- Thành thạo Excel/Google Sheet (có thể sử dụng được hàm thống kê, hàm điều kiện, pivot và trình bày chart)

- Kỹ năng phân tích dữ liệu (logical thinking & analytical thinking)

- Kỹ năng giao tiếp

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển trở thành Quản lý khu vực/ Phó Giám Đốc Vùng/ Giám Đốc Vùng

Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định của nhà nước

Quà tặng, thưởng vào ngày ngày Lễ, Tết

Môi trường linh hoạt, nhiều cơ hội để trau dồi kiến thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

