Tuyển Trưởng ca La Vie Limited Liability Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại La Vie Limited Liability Company
- Long An: Long An, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Quản lý nhân viên; huấn luyện và tư vấn cho nhân viên, khuyến khích nhân viên bằng các phương pháp thích hợp
2. Giám sát dây chuyền sản xuất trong ca
3. Quản lý và tham gia bảo dưỡng máy
4. Duy trì một môi trường làm việc an toàn, nâng cao nhận thức an toàn và khích lệ thực hành các quy tắc và quy định về an toàn
5. Am hiểu về tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn HACCP và QMS. Biết các hành động phải thực hiện trong các trường hợp vi phạm các yêu cầu của tiêu chuẩn này.
6. Bảo đảm chất lượng cao của sản phẩm, dịch vụ, vệ sinh và tiêu chuẩn vệ sinh luôn được duy trì và cải thiện trong khu vực.
7. Theo dõi, xem xét và báo cáo hàng ngày các thông số sản xuất, thời gian dừng máy, hiệu suất, sự cố và hao hụt nguyên vật liệu
8. Những công việc khác tuân theo sự phân công của giám đốc sản xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên (Ưu tiên ứng viên đã làm Trưởng ca sản xuất tại các nhà máy sản xuất thực phẩm/ đồ uống)
Tại La Vie Limited Liability Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại La Vie Limited Liability Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
