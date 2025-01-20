Tuyển Trưởng ca La Vie Limited Liability Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý nhân viên; huấn luyện và tư vấn cho nhân viên, khuyến khích nhân viên bằng các phương pháp thích hợp

2. Giám sát dây chuyền sản xuất trong ca

3. Quản lý và tham gia bảo dưỡng máy

4. Duy trì một môi trường làm việc an toàn, nâng cao nhận thức an toàn và khích lệ thực hành các quy tắc và quy định về an toàn

5. Am hiểu về tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn HACCP và QMS. Biết các hành động phải thực hiện trong các trường hợp vi phạm các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

6. Bảo đảm chất lượng cao của sản phẩm, dịch vụ, vệ sinh và tiêu chuẩn vệ sinh luôn được duy trì và cải thiện trong khu vực.

7. Theo dõi, xem xét và báo cáo hàng ngày các thông số sản xuất, thời gian dừng máy, hiệu suất, sự cố và hao hụt nguyên vật liệu

8. Những công việc khác tuân theo sự phân công của giám đốc sản xuất.