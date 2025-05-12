Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CAF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CAF
- Hồ Chí Minh: 30 đường số 8 khu đô thị hà đô 300 đường 3/2, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng cơ cấu phòng kinh doanh, phân bổ chỉ tiêu cho từng nhóm.
Theo dõi, đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên và có chính sách thúc đẩy phù hợp.
Đảm bảo tinh thần làm việc và sự gắn kết trong đội ngũ kinh doanh.
Giám sát quy trình bán hàng, đảm bảo đội ngũ tuân thủ chính sách công ty.
Theo dõi doanh số bán hàng, phân tích hiệu quả kinh doanh
Đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu kinh doanh, giảm tỷ lệ hoàn trả hoặc huỷ đơn.
Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, doanh số, lợi nhuận và hiệu suất nhân sự
Hỗ trợ bộ phận vận hành trong việc quản lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó ít nhất 1 năm ở vị trí quản lý.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành trang sức, kim cương hoặc lĩnh vực bán lẻ các mặt hàng xa xỉ phẩm.
Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng đội ngũ kinh doanh.
Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích và triển khai chiến lược kinh doanh.
Khả năng giao tiếp tốt, tạo động lực và thúc đẩy nhân viên.
Chủ động, quyết đoán, chịu được áp lực công việc cao.
Trung thực, có trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CAF Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (bảo hiểm, du lịch, thưởng lễ Tết,…)
