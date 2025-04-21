Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà FPT, Lô L29B - 31B - 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM., Quận 7, Quận 7

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ quảng cáo trên FPT Play hoặc các chương trình do FPT Play sản xuất.

Chủ động tìm kiếm, mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng.

Giao tiếp với khách hàng để hiểu các yêu cầu và mối quan tâm của họ; xây dựng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan và đội ngũ sáng tạo để đưa ra các giải pháp tối ưu cho các chiến dịch cũng như nhu cầu của khách hàng.

Cung cấp các đề xuất đa dạng cho khách hàng, tư vấn các dịch vụ quảng cáo phù hợp với từng đối tượng.

Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu kinh doanh nhóm và chỉ tiêu kinh doanh cá nhân.

Quản lý, thực hiện và phối hợp với các nhân viên kinh doanh trong nhóm do mình phụ trách.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

Có kinh nghiệm từ 3-5 năm trở lên tại vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tiếp thị, Quảng cáo, Truyền thông hoặc từng làm việc tại các agency trong ngành.

Có tệp khách hàng tiềm năng và mạng lưới kết nối tốt trong ngành truyền thông.

Có kỹ năng phát triển kinh doanh, bán hàng, đàm phán, thuyết trình và thuyết phục khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp cởi mở, lưu loát.

Có khả năng quản lý và làm việc nhóm.

Thái độ tích cực, cầu tiến, chịu được áp lực công việc và chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Thu nhập cạnh tranh, bao gồm lương tháng 13, thưởng và các chế độ phúc lợi khác.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến.

Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị làm việc.

Tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Câu lạc bộ nội bộ...

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép năm), khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát hàng năm và gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Play.

