Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN FINANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 14, tòa nhà Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Địa điểm làm việc tại Tòa nhà Pico Plaza - Số 20 Cộng Hòa, P.12, quận Tân Bình, HCM

1. Quản lý, giám sát tình hình kinh doanh

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và mục tiêu kinh doanh cho nhóm.

Đưa ra giải pháp khắc phục để đẩy mạnh doanh thu và nâng cao hiệu suất từ kết quả kinh doanh hàng tháng đảm bảo mục tiêu doanh số đề ra.

Giám sát, quản lý quá trình làm việc và kết quả kinh doanh của nhân viên.

2. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới

Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên đủ số lượng quy mô quản lý của team (từ 8 - 12 nhân viên).

Đào tạo, quản lý và phát triển kỹ năng tư vấn và chốt khách hàng của nhân viên.

3. Quản lý và thúc đẩy năng lực của Nhân viên

Phát triển những kỹ năng mềm và hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc để nhằm mục đích đạt được mục tiêu của Phòng/Khối.

Phát triển những nhân viên có tiềm năng và đạo tạo đội ngũ kế thừa.

Đưa ra các chương trình thi đưa, khuyến khích những cá nhân có thành tốt làm việc tốt và khen thưởng.

4. Thực hiện báo cáo ngày/tuần/tháng

Thực hiện báo cáo số liệu kinh doanh ngày/tuần/tháng và một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

5. Những công việc khác được phân công bởi quản lý trực tiếp ở từng thời điểm khác nhau.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.

2. Kinh nghiệm làm việc:

Có từ 2 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đượng trong linh vực tài chính ngân hàng.

4. Kiến thức:

Kiến thức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

5. Kỹ năng

Khả năng giao tiếp tốt

Kỹ năng phỏng vấn

Kỹ năng quản lý đội nhóm.

Thành thạo địa bàn ứng tuyển (đối với nhân viên kênh thị trường)

Nắm các kỹ năng cơ bản: kỹ năng thuyết phục, kỹ năng vượt qua phản đối, kỹ năng chốt nhu cầu...

Khả năng quản lý/ truyền thông/ tạo động lực đội nhóm

Báo cáo hàng ngày tuần/ tháng/ năm

Kỹ năng tin học văn phòng

Tại SHINHAN FINANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Ký Hợp Đồng Lao Động chính thức

Hưởng mọi chế độ của công ty

Xét tăng lương/ thăng chức định kỳ 1 năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và khả năng thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin