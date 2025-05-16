Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN FINANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN FINANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

SHINHAN FINANCE
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
SHINHAN FINANCE

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại SHINHAN FINANCE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 14, tòa nhà Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Địa điểm làm việc tại Tòa nhà Pico Plaza - Số 20 Cộng Hòa, P.12, quận Tân Bình, HCM
1. Quản lý, giám sát tình hình kinh doanh
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và mục tiêu kinh doanh cho nhóm.
Đưa ra giải pháp khắc phục để đẩy mạnh doanh thu và nâng cao hiệu suất từ kết quả kinh doanh hàng tháng đảm bảo mục tiêu doanh số đề ra.
Giám sát, quản lý quá trình làm việc và kết quả kinh doanh của nhân viên.
2. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới
Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên đủ số lượng quy mô quản lý của team (từ 8 - 12 nhân viên).
Đào tạo, quản lý và phát triển kỹ năng tư vấn và chốt khách hàng của nhân viên.
3. Quản lý và thúc đẩy năng lực của Nhân viên
Phát triển những kỹ năng mềm và hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc để nhằm mục đích đạt được mục tiêu của Phòng/Khối.
Phát triển những nhân viên có tiềm năng và đạo tạo đội ngũ kế thừa.
Đưa ra các chương trình thi đưa, khuyến khích những cá nhân có thành tốt làm việc tốt và khen thưởng.
4. Thực hiện báo cáo ngày/tuần/tháng
Thực hiện báo cáo số liệu kinh doanh ngày/tuần/tháng và một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
5. Những công việc khác được phân công bởi quản lý trực tiếp ở từng thời điểm khác nhau.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.
2. Kinh nghiệm làm việc:
Có từ 2 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đượng trong linh vực tài chính ngân hàng.
4. Kiến thức:
Kiến thức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
5. Kỹ năng
Khả năng giao tiếp tốt
Kỹ năng phỏng vấn
Kỹ năng quản lý đội nhóm.
Thành thạo địa bàn ứng tuyển (đối với nhân viên kênh thị trường)
Nắm các kỹ năng cơ bản: kỹ năng thuyết phục, kỹ năng vượt qua phản đối, kỹ năng chốt nhu cầu...
Khả năng quản lý/ truyền thông/ tạo động lực đội nhóm
Báo cáo hàng ngày tuần/ tháng/ năm
Kỹ năng tin học văn phòng

Tại SHINHAN FINANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận
Ký Hợp Đồng Lao Động chính thức
Hưởng mọi chế độ của công ty
Xét tăng lương/ thăng chức định kỳ 1 năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và khả năng thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SHINHAN FINANCE

SHINHAN FINANCE

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

