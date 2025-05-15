Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SPS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Trách nhiệm chính

Lập kế hoạch kinh doanh theo quý/năm cho sản phẩm SP365 dựa trên định hướng chiến lược của công ty.

Quản lý và phát triển đội ngũ sales (2–5 người): huấn luyện, đánh giá, phân công chỉ tiêu.

Phát triển thị trường mới thông qua hoạt động networking, hội thảo, hội chợ, đối tác (reseller).

Làm việc với bộ phận marketing để triển khai các chiến dịch thu hút khách hàng tiềm năng (leads).

Trực tiếp tham gia vào quy trình bán hàng với khách hàng chiến lược: từ khảo sát nhu cầu, demo, tư vấn, đàm phán hợp đồng.

Chủ trì và phối hợp team Presales/POC để xây dựng giải pháp, tài liệu thuyết trình cho khách hàng.

Theo dõi tiến độ triển khai và duy trì quan hệ sau bán hàng, khai thác cơ hội upsell/cross-sell.

Báo cáo hiệu quả kinh doanh hàng tháng, quý cho Ban Giám đốc.

2.Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên các ngành CNTT, Kinh tế, Quản trị kinh doanh…).

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm bán hàng phần mềm doanh nghiệp (B2B), trong đó ít nhất 1 năm ở vị trí quản lý nhóm hoặc tương đương.

Có kiến thức về chuyển đổi số, hệ thống ERP, CRM, DMS, hoặc các giải pháp trên nền Microsoft 365 là một lợi thế lớn.

Khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt; có tư duy giải pháp.

Chủ động, trách nhiệm, có kỹ năng quản lý công việc và con người.

Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc.

3. Chế độ đãi ngộ

Lương cơ bản: Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng KPI cao theo doanh số (tối đa 20% doanh số ký mới)

Lương tháng 13, review lương định kỳ

Đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định

Cơ hội tham gia đào tạo chuyên sâu về giải pháp SP365, kỹ năng lãnh đạo

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SPS VIỆT NAM

