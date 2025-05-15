Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SPS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SPS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SPS VIỆT NAM

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SPS VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Trách nhiệm chính
Lập kế hoạch kinh doanh theo quý/năm cho sản phẩm SP365 dựa trên định hướng chiến lược của công ty.
Lập kế hoạch kinh doanh theo quý/năm
Quản lý và phát triển đội ngũ sales (2–5 người): huấn luyện, đánh giá, phân công chỉ tiêu.
Quản lý và phát triển đội ngũ sales (2–5 người)
Phát triển thị trường mới thông qua hoạt động networking, hội thảo, hội chợ, đối tác (reseller).
Phát triển thị trường mới
Làm việc với bộ phận marketing để triển khai các chiến dịch thu hút khách hàng tiềm năng (leads).
Làm việc với bộ phận marketing
Trực tiếp tham gia vào quy trình bán hàng với khách hàng chiến lược: từ khảo sát nhu cầu, demo, tư vấn, đàm phán hợp đồng.
Trực tiếp tham gia vào quy trình bán hàng với khách hàng chiến lược
Chủ trì và phối hợp team Presales/POC để xây dựng giải pháp, tài liệu thuyết trình cho khách hàng.
Chủ trì và phối hợp team Presales/POC
Theo dõi tiến độ triển khai và duy trì quan hệ sau bán hàng, khai thác cơ hội upsell/cross-sell.
Theo dõi tiến độ triển khai và duy trì quan hệ sau bán hàng
Báo cáo hiệu quả kinh doanh hàng tháng, quý cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2.Yêu cầu công việc
Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên các ngành CNTT, Kinh tế, Quản trị kinh doanh…).
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm bán hàng phần mềm doanh nghiệp (B2B), trong đó ít nhất 1 năm ở vị trí quản lý nhóm hoặc tương đương.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm bán hàng phần mềm doanh nghiệp (B2B),
Có kiến thức về chuyển đổi số, hệ thống ERP, CRM, DMS, hoặc các giải pháp trên nền Microsoft 365 là một lợi thế lớn.
Khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt; có tư duy giải pháp.
Chủ động, trách nhiệm, có kỹ năng quản lý công việc và con người.
Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SPS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

3. Chế độ đãi ngộ
Lương cơ bản: Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng KPI cao theo doanh số (tối đa 20% doanh số ký mới)
Lương tháng 13, review lương định kỳ
Đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định
Cơ hội tham gia đào tạo chuyên sâu về giải pháp SP365, kỹ năng lãnh đạo
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SPS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SPS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SPS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A33 Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

