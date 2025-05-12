Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tư vấn thông tin Visa cho khách hàng đi Nước ngoài (du lịch, công tác...), chuyên thị trường xa.

Thực hiện xử lý, hoàn tất và phản hồi hồ sơ Visa các nước cho khách hàng.

Quản lý, phân phối công việc của Team hợp lý để không làm châm tiến độ lịch trình và công việc của khách hàng.

Một số công việc khác theo sự phân công của TP.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng kinh tế, Du lịch , quản trị, hành chánh, luật trở lên.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm Kinh doanh Visa thị trường xa.

- Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.

- Kỹ năng lập kế hoạch.

- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

- Trung thực, nhiệt tình, chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn và tăng lương định kỳ hàng năm

- Được cung cấp điện thoại, đồng phục, máy tính, .. để hỗ trợ cho công việc

- Hỗ trợ Kí túc xá cho nhân sự

- Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa

- Được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của Công ty

- Cơ hội đi tour và đi du lịch hàng năm

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Chế độ thưởng dựa vào năng suất làm việc, thành tích kinh doanh, thành tích chỉ tiêu, sáng kiến, thưởng lễ Tết và những điều bất ngờ khác....

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

