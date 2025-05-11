Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Emerald Tower, số 37, đường Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Chăm sóc các khách hàng theo Data của Công ty.

Phân tích thị trường bất động sản, nghiên cứu giá cả, xu hướng và nắm bắt thông tin.

Thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

Thương lượng và đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng và các bên liên quan.

Quản lý hồ sơ khách hàng, cập nhật thông tin giao dịch và quản lý tiến độ giao dịch.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý và hoàn thành các báo cáo định kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán bất động sản/ môi giới bất động sản.

Hiểu biết sâu rộng về thị trường bất động sản, các loại hình bất động sản và các quy định pháp luật liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực công việc cao và sẵn sàng làm việc ngoài giờ.

Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả.

Nắm bắt nhanh các kiến thức mới và cập nhật thông tin thị trường liên tục.

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực trong công việc.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói chuẩn, khả năng thuyết trình tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cực kỳ hấp dẫn (thỏa thuận trực tiếp với người tuyển dụng)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số bán hàng.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ liên quan đến bán hàng bất động sản.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA

