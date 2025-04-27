Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/17 Đường 38, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược kinh doanh: Lập kế hoạch phát triển thị trường theo mục tiêu được giao; triển khai và giám sát hiệu quả các hoạt động kinh doanh trong mảng sự kiện.

Tìm kiếm, tiếp cận và khai thác các mối quan hệ với các Công ty nhằm thúc đẩy hợp tác tổ chức sự kiện như: Thời trang, ra mắt phim/nhãn hàng, thể thao, team building…

Phân tích nhu cầu, tư vấn giải pháp phù hợp đến khách hàng một cách thuyết phục và chuyên nghiệp.

Chủ động thương thảo, chốt hợp đồng và chịu trách nhiệm về doanh số và chất lượng dịch vụ đã cam kết với khách hàng.

Xây dựng và phát triển hệ thống cộng tác viên, đối tác bán hàng; hướng dẫn và hỗ trợ team đạt được mục tiêu doanh số.

Cập nhật và theo dõi hồ sơ khách hàng, kiểm soát tiến độ triển khai sự kiện, đảm bảo đúng yêu cầu và chất lượng cam kết.Tham mưu các gói dịch vụ mới, chính sách giá linh hoạt và các mô hình kinh doanh sáng tạo.

Quản lý tiến độ thanh toán của khách hàng, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để đảm bảo vận hành dự án trơn tru.

Thực hiện các báo cáo định kỳ, phân tích hiệu quả kinh doanh và đề xuất giải pháp cải thiện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông,...

Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực ngành bảo hiểm, bất động sản, tổ chức sự kiện…

Có khả năng xây dựng và quản lý đội nhóm, truyền cảm hứng và thúc đẩy hiệu suất Team.

Có khả năng tổ chức, điều phối công việc và giải quyết vấn đề tốt;

Khả năng xây dựng mối quan hệ, đàm phán, thuyết phục & thấu hiểu tốt;

Có khả năng nghiên cứu, phân tích, xây dựng kế hoạch, chiến lược mở rộng thị trường.

Có kỹ năng trình bày tối ưu; tập trung vào hiệu quả công việc.

Thái độ thiện chí làm việc, trung thực, kỷ luật và trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh: 14.000.000 – 20.000.000 vnđ lương cứng + Hoa hồng;

Môi trường làm việc năng động, hiện đại, thân thiện;

Được đào tạo kiến thức và nghiệp vụ liên quan;

Được tham gia các hoạt động văn hoá và đào tạo chung của Công ty;

Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật Lao động và chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin