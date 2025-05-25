Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 Đường số 2, KDC Kim Sơn, P. Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Quản lý và dẫn dắt đội ngũ đạt chỉ tiêu doanh số cá nhân và nhóm.

Phân chia mục tiêu kinh doanh, theo dõi tiến độ và hỗ trợ xử lý các tình huống khó với khách hàng.

Đào tạo, huấn luyện và kèm cặp nhân viên mới về kỹ năng telesales, quy trình làm việc, hiểu biết sản phẩm.

Đề xuất các chiến lược thúc đẩy doanh số theo tuần/tháng/quý.

Báo cáo kết quả bán hàng định kỳ cho cấp trên, phân tích hiệu quả làm việc của từng thành viên.

Đảm bảo tinh thần và hiệu suất làm việc của team luôn ở mức cao.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Thời gian làm việc: 04 ngày/tuần

Thứ 2 đến Thứ 5 (Từ 22:00 đến 06:00 sáng hôm sau)

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh/telesales, ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm

3 năm kinh nghiệm trở lên

01 năm kinh nghiệm

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhóm và huấn luyện nhân viên tốt.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, chốt sales, có định hướng kết quả.

Có kinh nghiệm đào tạo nhân viên mới.

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe; ưu tiên chất giọng miền Nam.

Sẵn sàng làm việc vào ban đêm để phù hợp với thị trường Mỹ.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc với khách hàng nước ngoài hoặc trong thị trường Mỹ.

Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

giao tiếp tiếng Anh tốt

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương từ 25 triệu - 50 triệu (tùy theo năng lực)

Ngày phép 12 ngày/năm+ 11 ngày lễ.

Được đào tạo chuyên sâu về thị trường và khách hàng tại Mỹ.

Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu suất làm việc.

Du lịch, team building định kỳ cùng công ty.

Thưởng thành tích cho nhân viên đạt hoặc vượt chỉ tiêu.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHÁT

