Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH DOTEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22 đường 37 KDC Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Xây dưng, quản lý và đào tạo nhân viên bán hàng (Sales) của Team;

Triển khai và giám sát kế hoạch, chiến lược Phòng kinh doanh để đạt chỉ tiêu doanh số Team;

Chịu trách nhiệm về các hoạt động của Team: chỉ tiêu doanh số, CSKH, nhân viên…

Đề xuất tuyển dụng, đánh giá hiệu quả công việc, sa thải, cho thôi việc Sales;

Triển khai, giám sát và thực hiện các quy trình của PKD: tư vấn bán hàng, CSKH, xây dựng công thức pha chế, đào tạo pha chế;

Báo cáo kết quả định kỳ cho cấp trên trực tiếp: doanh số, nhân viên…

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Từng làm qua pha chế hoặc các công việc khác trong ngành F&B, FMCG là 1 lợi thế.

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm trong mảng phân phối Trà, Syrp, Bột sữa, Trân châu.

Bằng tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan tới vị trí tuyển dụng.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Kỹ năng quản lý Team.

Tại CÔNG TY TNHH DOTEA Thì Được Hưởng Những Gì

Chuyên cần: 300.000 vnd/tháng

Sinh nhật: 300.000 vnd

Lễ, tết dương lịch: 300.000 - 500.000 vnd

Hiếu, hỉ: 500.000 vnd

Tết âm lịch: quà + lương tháng 13

Teambuilding hàng năm

Các chế độ khác theo nội quy Công ty và Bộ luật lao động 2019: phép năm, BHXH, BHYT, BHTN...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOTEA

