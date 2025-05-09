Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng từ mạng lưới cá nhân, nguồn giới thiệu, kênh online & offline.
• Tư vấn và chốt giao dịch sản phẩm bất động sản tại Úc, đồng hành cùng khách hàng, mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng
• Phối hợp cùng đội ngũ vận hành kinh doanh để tối ưu hiệu quả bán hàng.
• Theo dõi kết quả bán hàng, báo cáo KPI định kỳ và đề xuất chiến lược tăng trưởng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm sales, ưu tiên các ngành Bất động sản; du học – định cư Úc; Ngân hàng – tài chính.
• Có khả năng tự tạo nguồn khách hàng, có tệp khách hàng cá nhân là lợi thếlớn.
• Từng sống, học tập, làm việc tại Úc hoặc có hiểu biết sâu về thị trường Úc.
• Tư duy bán hàng mạnh, kết quả rõ ràng, chịu được áp lực doanh số.
• Giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng, có định hướng phát triển bền vững.
Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng + thưởng đạt KPI phát triển bán hàng mỗi tháng
• Hoa hồng hấp dẫn theo từng deal, được tính rõ ràng theo hệ thống.
• Được hỗ trợ khách hàng, marketing & tài liệu bán hàng đầy đủ.
• Đào tạo kiến thức bất động sản Úc, kỹ năng tư vấn chuyên sâu.
• Cơ hội thăng tiến lên theo lộ trình rõ ràng.
• Tham gia các chương trình team-building, du lịch hàng năm do công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
