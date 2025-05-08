Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 285 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Quận 3

Tổ chức, xây dựng đội nhóm, đảm bảo chất lượng công việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch làm việc, đề xuất KPI, đào tạo nhân sự trong nhóm, định hướng cách làm, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho các thành viên trong nhóm.

Tìm kiếm và liên hệ với các chủ nhà có phòng trọ cho thuê thông qua các nền tảng trực tuyến và data công ty đưa xuống.

Đàm phán và ký kết hợp đồng cho thuê phòng trọ.

Xây dựng data, xây dựng tasklist công việc, định hướng cách trả lời, tư vấn cho nhân viên.

Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp, đảm bảo doanh số theo KPIs được giao.

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong bán hàng mảng cho thuê phòng trọ/căn hộ mini.

Ưu tiên các ứng viên đã quản lý đội nhóm Kinh doanh Bất động sản.

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán, giải quyết vấn đề.

Kỹ năng Quản trị, lập kế hoạch và tổ chức công việc

Kỹ năng làm việc nhóm.

Được cung cấp nguồn data khách thuê, cùng hệ thống công nghệ quản lý nhân viên, khách hàng, chủ nhà chuyên nghiệp của công ty.

Tổng thu nhập từ 12.000.000 đồng lên tới 20.000.000 đồng/tháng bao gồm: Lương quản lý + Hoa hồng + Phụ cấp + Thưởng thi đua.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ.

Văn hoá công ty chuyên nghiệp, môi trường Startup có nhiều cơ hội phát triển.

