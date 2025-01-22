Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng/ Dự án và tiếp cận, tư vấn , chào giá về sản phẩm Tủ Bảng Điện, Thang máng cáp, và các Thiết bị ĐIện khác nếu có..

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các khách hàng là Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu liên quan đến đấu thầu cơ điện (M&E) trong lĩnh vực Tòa nhà Văn phòng, Căn hộ, Nhà máy, Công nghiệp, Hạ tầng

- Chuẩn bị báo giá, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến sản phẩm trong quá trình đấu thầu và hợp đồng

- Liên hệ với Tư vấn / Chủ đầu tư để giới thiệu về các sản phẩm sau dự án mới

- Theo dõi các hoạt động liên quan đến Báo giá và đấu thầu được gửi cho khách hàng và đề xuất phương pháp phù hợp để giành được hợp đồng

- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, chịu trách nhiệm hoàn thành các mục tiêu kinh doanh do Quản lý trực tiếp giao.

-Thông tin thêm và nhiệm vụ công việc sẽ được thảo luận nhiều hơn trong cuộc phỏng vấn.