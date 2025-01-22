Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường Số 11, KDC Cityland Park Hills, phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng/ Dự án và tiếp cận, tư vấn , chào giá về sản phẩm Tủ Bảng Điện, Thang máng cáp, và các Thiết bị ĐIện khác nếu có..
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các khách hàng là Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu liên quan đến đấu thầu cơ điện (M&E) trong lĩnh vực Tòa nhà Văn phòng, Căn hộ, Nhà máy, Công nghiệp, Hạ tầng
- Chuẩn bị báo giá, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến sản phẩm trong quá trình đấu thầu và hợp đồng
- Liên hệ với Tư vấn / Chủ đầu tư để giới thiệu về các sản phẩm sau dự án mới
- Theo dõi các hoạt động liên quan đến Báo giá và đấu thầu được gửi cho khách hàng và đề xuất phương pháp phù hợp để giành được hợp đồng
- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, chịu trách nhiệm hoàn thành các mục tiêu kinh doanh do Quản lý trực tiếp giao.
-Thông tin thêm và nhiệm vụ công việc sẽ được thảo luận nhiều hơn trong cuộc phỏng vấn.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài Chính, Điện công nghiệp, Điện tử, Tự động hóa
- Yêu cầu bắt buộc về kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh doanh dự án, thiết bị trong mảng M&E. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng nhóm sản phẩm liên quan đến TỦ ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN

Tại Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại

Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường Ts 7, KCN Tiên Sơn - Từ Sơn - Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

