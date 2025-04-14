Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Amavi Giải Pháp Pccc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

• Nắm và hiểu rõ toàn bộ sản phẩm và dịch vụ công ty. Có kiến thức về thiết bị, sản phẩm PCCC, quy định quy chuẩn PCCC hiện hành.

• Theo dõi và tìm kiếm khách hàng/dự án mới: chào giá, tư vấn giải pháp kỹ thuật, đàm phán ký kết hợp đồng mảng PCCC…

• Thường xuyên trao đổi với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu của khách. Tìm kiếm các khách hàng tìm năng và giữ mối quan hệ tốt.

• Kinh doanh đảm bảo doanh số chỉ tiêu theo kế hoạch kinh doanh công ty.

• Phối hợp chặt chẽ với trưởng phòng Quản lý dự án và phòng Quản lý thi công để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.

• Lập kế hoạch kinh doanh.

• Báo cáo tình hình kinh doanh, bao gồm: doanh thu, số hợp đồng đã kí kết và các báo cáo có liên quan khác.

• Thường xuyên trao đổi với BGĐ, tham mưu, đề xuất, kiến nghị các chiến lược, chính sách, phương thức để tìm kiếm Khách hàng, phát triển thị trường, với mục tiêu đạt được doanh số đề ra,..