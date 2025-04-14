Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Amavi Giải Pháp Pccc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

Công Ty Cổ Phần Amavi Giải Pháp Pccc
Ngày đăng tuyển: 14/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/05/2025
Công Ty Cổ Phần Amavi Giải Pháp Pccc

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Amavi Giải Pháp Pccc

Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 61 63 Quốc Hương, Thảo Điền, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh

• Nắm và hiểu rõ toàn bộ sản phẩm và dịch vụ công ty. Có kiến thức về thiết bị, sản phẩm PCCC, quy định quy chuẩn PCCC hiện hành.
• Theo dõi và tìm kiếm khách hàng/dự án mới: chào giá, tư vấn giải pháp kỹ thuật, đàm phán ký kết hợp đồng mảng PCCC…
• Thường xuyên trao đổi với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu của khách. Tìm kiếm các khách hàng tìm năng và giữ mối quan hệ tốt.
• Kinh doanh đảm bảo doanh số chỉ tiêu theo kế hoạch kinh doanh công ty.
• Phối hợp chặt chẽ với trưởng phòng Quản lý dự án và phòng Quản lý thi công để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.
• Lập kế hoạch kinh doanh.
• Báo cáo tình hình kinh doanh, bao gồm: doanh thu, số hợp đồng đã kí kết và các báo cáo có liên quan khác.
• Thường xuyên trao đổi với BGĐ, tham mưu, đề xuất, kiến nghị các chiến lược, chính sách, phương thức để tìm kiếm Khách hàng, phát triển thị trường, với mục tiêu đạt được doanh số đề ra,..

Yêu cầu:

Yêu cầu:

Tại Công Ty Cổ Phần Amavi Giải Pháp Pccc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Amavi Giải Pháp Pccc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Amavi Giải Pháp Pccc

Công Ty Cổ Phần Amavi Giải Pháp Pccc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 61-63 Đường Quốc Hương, Thảo Điền, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

