Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công ty cổ phần Finy làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu

Công ty cổ phần Finy
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Công ty cổ phần Finy

Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Công ty cổ phần Finy

Mức lương
20 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 89A Đàm Quang Trung, Long Biên ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, vận hành của cửa hàng.
Kiểm tra thông tin định giá tài sản và duyệt khoản vay theo phân quyền.
Đàm phán, thương thảo xử lý các giao dịch cầm đồ, khiếu nại của khách hàng.
Tổ chức các hoạt động thúc đẩy kinh doanh trên địa bàn cửa hàng, phối hợp cùng Marketing thực hiện các hoạt động, chương trình chăm sóc khách hàng
Quản lý trang thiết bị tại cửa hàng.
Kiểm soát giao dịch hằng ngày.
Tuyển dụng, tổ chức phân công nhân sự, ca làm việc tại cửa hàng đảm bảo yêu cầu vận hành.
Tổ chức đào tạo nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ khách hàng cho nhân sự tại Cửa hàng.
Làm việc với địa phương về các vấn đề đảm bảo An ninh trật tự tại cửa hàng.
Báo cáo kết quả kinh doanh của Cửa hàng theo tuần/ tháng/ quý/ năm.

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 24 tuổi trở lên. Tốt nghiệp Trung Cấp /Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị, Tài chính ...
Có 1 năm kinh nghiệm quản lý hoặc đã làm việc trong ngành tài chính, Cầm đồ, tín dụng cá nhân.
Kỹ năng giao tiếp, quản lý tốt.
Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng tổ chức và làm việc nhóm.

Tại Công ty cổ phần Finy Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Thu nhập:
Thu nhâp KHÔNG GIỚI HẠN = Lương cứng+ phụ cấp + hoa hồng + thưởng best seller + thưởng doanh số. Trung bình từ 20 - 22 triệu trở lên.
2/ Tiền thưởng:
Theo kết quả kinh doanh; Theo chính sách công ty
3/ Phúc lợi:
Thu nhập cạnh tranh;
Phụ cấp
Thưởng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của Khu vực, Công ty, thưởng cuối năm, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ...
Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, máy tính, tài liệu.....
Đánh giá năng xuất công việc để cân nhắc thăng chức và điều chỉnh lương định kỳ hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc;
Tham gia các hoạt động sinh nhật, du lịch, teambuilding,... của Công ty;
Hưởng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định Luật lao động;
Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Finy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Finy

Công ty cổ phần Finy

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Căn TT5-1B-25, Khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

