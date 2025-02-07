Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1,500 USD

Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS

Mức lương
750 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 750 - 1,500 USD

- Thực hiện các công việc về quản lý và điều hành đội kinh doanh theo vùng (regional sales team) được giao theo dải sản phẩm và theo phạm vi thị trường; đảm bảo đạt các chỉ tiêu về bán hàng và các chỉ tiêu về chuyên môn đối với cá nhân cũng như toàn nhóm
- Lập kế hoạch và phân công công việc kinh doanh cho các thành viên thuộc quyền quản lý, đảm bảo đạt chỉ tiêu kinh doanh được giao cho nhóm và cho cá nhân
- Đào tạo kỹ năng về bán hàng, sản phẩm, ứng dụng, thị trường cho các nhân viên thuộc quyền quản lý
- Xây dựng kế hoạch xúc tiến thị trường theo phạm vi được giao và phân công thực hiện
- Thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo thị trường và các loại báo cáo liên quan tới cấp quản lý và hãng sản xuất theo phân công của cấp quản lý
- Tham gia các khoá đào tạo về quản lý, về sản phẩm, về ứng dụng, về thị trưởng ở trong và ngoài nước theo phân công
- Thực hiện các công việc về chuyên môn bán hàng & kinh doanh liên quan khác theo phân công
• Mức lương: 15 – 30 triệu
• Thử việc hưởng lương 100%
• Làm việc từ Thứ 2- Thứ 6, từ 8h-12h và từ 13h-17h30.
• Được hưởng chế độ tăng lương theo thâm niên dựa trên kết quả công việc.
• Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định, chế độ khám sức khỏe & du lịch 1 năm/1 lần.

Với Mức Lương 750 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 9, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

