Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

- Thực hiện và phát triển chiến lược Trade Marketing đa kênh nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh tại điểm bán và đồng bộ với mục tiêu tổng thể của công ty.

- Phối kết hợp cùng bộ phận Sales thực hiện các chương trình khuyến mãi, kiểm soát việc triển khai và đo lường kết quả để bảo đảm chất lượng và hiệu suất tối ưu.

- Khảo sát thực địa về thị trường, bao gồm theo sát hoạt động tại điểm bán, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và nắm bắt xu hướng thị trường hiện tại.

- Lên ý tưởng, lập kế hoạch cho các vật phẩm marketing như quà, biển bảng, POSM và phối hợp với các phòng ban liên quan ngân sách hàng tháng cho việc mua sắm và lưu trữ.

- Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý thông tin và vật phẩm Marketing từ quà tặng, tờ rơi, biển bảng, đến tài liệu Trade Marketing, đảm bảo quy trình xuất nhập và tồn kho được thực hiện một cách nghiêm ngặt.

- Tổ chức và điều phối các hoạt động activation lớn có quy mô khách hàng lớn tham dự, hoặc các sự kiện mang tầm quan trọng cấp công ty hoặc vùng.

- Quản lý ngân sách Trade Marketing, bảo đảm khoản đầu tư chính xác và hiệu quả, đồng thời điều chỉnh phân bổ nguồn lực linh hoạt theo từng đợt chiến dịch.

- Hợp tác cùng marketing để đảm bảo hoạt động Trade Marketing hỗ trợ và mở rộng chiến lược marketing tổng thể.

- Phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác cung cấp, nâng cao hiệu suất và mức độ hợp tác.

- Lập kế hoạch và đánh giá thành tích công việc nhằm thúc đẩy mục tiêu chất lượng và năng lực chuyên môn của nhân viên.