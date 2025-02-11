Tuyển Trưởng nhóm Marketing Deep C Industrial Zones làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Deep C Industrial Zones
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Deep C Industrial Zones

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Deep C Industrial Zones

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Công trường Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, hướng dẫn, giám sát các công việc của công nhân trong đội kể cả công nhân thuê ngoài, nâng cao năng lực của họ nhằm hỗ trợ toàn bộ dự án. ­
- Xác định các loại giống cây trồng (các loại dự trữ), cân nhắc xem xét các giống cây này có phù hợp nhất với địa điểm và mục tiêu của khu vực cây xanh.
­- Phối hợp với bên thiết kế để xây dựng một tiêu chuẩn phát triển/thiết kế cho từng loại khu vực cây xanh.
­- Bố trí hợp lý các giống cây và thảm cỏ tại khu vực tiện ích, khu vực phân cách.
­- Rà soát và nghiên cứu về khu vực cây xanh hiện tại, tối ưu vườn ươm cũng như việc sử dụng công nghệ để nhân giống các loại cây trồng hiện có.
­- Lập kế hoạch, giám sát chăm sóc cây, cỏ trên các khu tiện ích, dải phân cách bao gồm các giống cây, cỏ mới, vật tư, đất, phân bón, dụng cụ…
­- Xác định các loại cây trồng bản đia và nghiên cứu quá trình nhân giống của các loại cây này.
­- Xây dựng Quy chuẩn về chăm sóc các loại cây để đảm bảo và hỗ trợ đa dạng sinh học.
­- Cải tiến vườn ươm hiện tại và xây dựng kế hoạch đáp ứng nhu cầu của các khu vực cây xanh. Điều chỉnh nhu cầu của Tổ và đơn vị cung cấp lao động theo nhu cầu thực tế.
­- Lập kế hoạch, giám sát, chăm sóc cây, cỏ tại vườn ươm bao gồm cây mới, cỏ, nguyên liệu, đất, phân bón, hạt giống, cây ươm..
­- Hướng dẫn các kỹ thuật ươm cây cho công nhân.
­- Thu thập, xử lý và lưu trữ hạt giống của cây bản địa theo mùa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Deep C Industrial Zones Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Deep C Industrial Zones

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Deep C Industrial Zones

Deep C Industrial Zones

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 5th Floor, Harbour View Office Tower, 12 Tran Phu, Ngo Quyen, Hai Phong

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

