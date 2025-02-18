Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Khu đô thị Monbay (Đối diện cổng chính Trường THPT Chuyên Hạ Long), Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch, triển khai và quản lý các chiến dịch marketing (online & offline) theo tháng, quý, năm.
• Phân tích, đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing online, đề xuất các giải pháp tối ưu hóa.
• Quản lý và cập nhật nội dung trên website, fanpage, các kênh truyền thông số khác.
• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng marketing online.
• Theo dõi và báo cáo kết quả hoạt động marketing online định kỳ.
• Phân công, giám sát công việc của nhân sự trong team marketing.
• Phối hợp công việc cùng với các phòng ban khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.
• Am hiểu về Digital Marketing, Branding, Content Marketing.
• Khả năng phân tích số liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch.
• Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.
• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
• Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược, kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn A17 Dự án MKL, khu 4, Hồng Hải, Hạ Long, QN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-quang-ninh-job307352
