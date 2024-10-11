Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 360 Trần Phú, P. Ba Đình, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

1. Thiết kế các ấn phẩm:

• Thiết kế các ấn phẩm online, offline nhằm mục đích quảng cáo hình ảnh thương hiệu và truyền thông chương trình khuyến mại tới khách hàng phục vụ bán hàng

• Thiết kế quy chuẩn các ấn phẩm theo đúng brand guide để thống nhất các ấn phẩm theo đúng nhận diện, tiết kiệm thời gian thiết kế và đồng bộ các thiết kế

2. Quản lý nhân sự:

• Thiết lập, điều hành toàn bộ hoạt động của team theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng thiết kế.

• Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng tất cả các dự án marketing mà team tham gia

• Làm việc với các phòng ban liên quan để hiểu rõ nhu cầu và giải trình thiết kế.

• Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân sự bộ phận thiết kế

• Quản lý và đánh giá hiệu quả công việc của bộ phận các thành viên trong team

• Giải quyết khúc mắc mâu thuẫn trong nội bộ team và các phòng ban liên quan

3. Quản lý hình ảnh và lưu trữ dữ liệu:

• Kiểm tra chất lượng các ấn phẩm thiết kế theo đúng quy chuẩn và nhận diện thương hiệu

• Chọn lọc và tổng hợp file lên ổ chung để lưu chữ ấn phẩm

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 2 năm tương đương trưởng nhóm:

Chuyên môn sâu trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm, ấn phẩm truyền thông

• Thành thạo phần mềm chuyên dụng: Adobe Photoshop, illustrator premiere pro

• Cảm thụ màu sắc và tư duy về bố cục tốt.

• Kỹ năng tìm kiếm hình ảnh, thông tin và khai thác các công cụ tìm kiếm hiệu quả.

• Kinh nghiệm thực tế, triển khai thành công các chiến dịch marketing trên các kênh online marketing chủ chốt (SEO, PPC, Email, Facebook, Ad networks)

Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 17 - 20M hoặc thỏa thuận theo năng lực

Chế độ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV khi ký HĐ chính thức với Công ty

Lương tháng thứ 13, thưởng cuối năm...và thưởng lễ tết theo quy định của Công ty.

Chế độ phúc lợi, thăm quan, ốm đau, teambuilding, các hoạt động nội bộ.....

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, luôn tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân được thể hiện năng lực.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, và nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin