Tuyển Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ

Tuyển Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ

Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

- Long An

- Hồ Chí Minh ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phát triển đầu mối thu nợ trả góp tại các tỉnh miền Đông và miền Tây Trực tiếp xử lý các ca nợ khó thu cần hỗ trợ Giám sát hiện trường các ca theo chỉ định của công ty Thường xuyên công tác các tỉnh để theo sát hoạt động của bộ phận trong phạm vi quản lý.
Phát triển đầu mối thu nợ trả góp tại các tỉnh miền Đông và miền Tây
Trực tiếp xử lý các ca nợ khó thu cần hỗ trợ
Giám sát hiện trường các ca theo chỉ định của công ty
Thường xuyên công tác các tỉnh để theo sát hoạt động của bộ phận trong phạm vi quản lý.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao đẳng/Đại học trở lên. Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác tỉnh Độ tuổi: 22 - 35 tuổi Ưu tiên đã có kinh nghiệm liên quan đến Thu hồi, Quản lý thu ngân..... Kỹ năng word, excel tốt Chăm chỉ, chịu khó Trách nhiệm cao, tận tâm với công việc
Bằng cấp: Cao đẳng/Đại học trở lên.
Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác tỉnh
Độ tuổi: 22 - 35 tuổi
Ưu tiên đã có kinh nghiệm liên quan đến Thu hồi, Quản lý thu ngân.....
Kỹ năng word, excel tốt
Chăm chỉ, chịu khó
Trách nhiệm cao, tận tâm với công việc

Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng xứng đáng theo năng lực: từ 15 - 18 triệu đồng/ tháng. Trong đó bao gồm lương cứng, trợ cấp, thưởng theo hiệu quả công việc. Hỗ trợ công tác phí trọn gói cho 1 ngày tại các tỉnh: 150.000 VNĐ/ Ngày. Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết theo quy định chung của Luật Lao động Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến Tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm
Lương thưởng xứng đáng theo năng lực: từ 15 - 18 triệu đồng/ tháng. Trong đó bao gồm lương cứng, trợ cấp, thưởng theo hiệu quả công việc.
Hỗ trợ công tác phí trọn gói cho 1 ngày tại các tỉnh: 150.000 VNĐ/ Ngày.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết theo quy định chung của Luật Lao động
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến
Tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T

Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Lidaco, 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-thu-hoi-no-thu-nhap-15-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-can-tho-job233795
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Renoma
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Renoma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty TNHH Renoma
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH VLXD Kiến Hoa (Long An) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 50 Triệu Công Ty TNHH VLXD Kiến Hoa (Long An)
9 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính FE CREDIT làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 12 - 20 Triệu FE CREDIT
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood làm việc tại Cần Thơ thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh PHARMATECH làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 15 Triệu PHARMATECH
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ V.I.P làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ V.I.P
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIWOCO làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIWOCO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Đến 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường
Tới 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIWOCO làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIWOCO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 8 Triệu CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
2 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Real Chemical làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Real Chemical
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV B & J Việt Đức làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 35 Triệu Công Ty TNHH MTV B & J Việt Đức
15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP THIÊN LỘC THẮNG làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 25 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP THIÊN LỘC THẮNG
8.5 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 30 Triệu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa Sài Gòn – Lê Nguyên Lâm làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa Sài Gòn – Lê Nguyên Lâm
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Thiên Lộc Thắng làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Thiên Lộc Thắng
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên nhắc phí FE CREDIT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu FE CREDIT
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 15 Triệu JobsGO Recruit
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn MindX Technology School làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 15 Triệu MindX Technology School
8.4 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Mekong Xuân Phúc làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 7 Triệu Công Ty TNHH Mekong Xuân Phúc
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Phát Triển Thương Mại Anh Tuấn làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Sản Xuất Phát Triển Thương Mại Anh Tuấn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đồng Phục ICT làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 7 Triệu Công Ty TNHH Đồng Phục ICT
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm