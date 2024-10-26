Tuyển Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
- Cần Thơ:
- Cần Thơ
- Long An
- Hồ Chí Minh ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Phát triển đầu mối thu nợ trả góp tại các tỉnh miền Đông và miền Tây
Trực tiếp xử lý các ca nợ khó thu cần hỗ trợ
Giám sát hiện trường các ca theo chỉ định của công ty
Thường xuyên công tác các tỉnh để theo sát hoạt động của bộ phận trong phạm vi quản lý.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Cao đẳng/Đại học trở lên.
Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác tỉnh
Độ tuổi: 22 - 35 tuổi
Ưu tiên đã có kinh nghiệm liên quan đến Thu hồi, Quản lý thu ngân.....
Kỹ năng word, excel tốt
Chăm chỉ, chịu khó
Trách nhiệm cao, tận tâm với công việc
Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng xứng đáng theo năng lực: từ 15 - 18 triệu đồng/ tháng. Trong đó bao gồm lương cứng, trợ cấp, thưởng theo hiệu quả công việc.
Hỗ trợ công tác phí trọn gói cho 1 ngày tại các tỉnh: 150.000 VNĐ/ Ngày.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết theo quy định chung của Luật Lao động
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến
Tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
