Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AGRIWIN HÀ LAN làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Kết hợp với Nhân viên kinh doanh tại địa bàn quay các clip, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết.

Thực hiện các hoạt động quản bá, marketing sản phẩm,...

Tham gia ghi hình, phỏng vấn các hoạt động tư vấn bán hàng, hội thảo...

Các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Biết quay clip, xây dựng video, chỉnh sửa video...

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp là một lợi thế.

Năng động nhanh nhẹn, tự tin, giao tiếp lưu loát.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo cơ bản về tính chất công việc

Sử dụng được các phần mềm chỉnh sửa như Adobe, Photoshop....

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AGRIWIN HÀ LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 25 triệu

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật.

Nghỉ dưỡng hằng năm cùng công ty.

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AGRIWIN HÀ LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin