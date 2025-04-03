Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty EMS - Logistics, Chi Nhánh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty EMS - Logistics, Chi Nhánh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Thực hiện tìm kiếm khách hàng, bán hàng dịch vụ Logistics.
+ Xây dựng giá cước, cơ chế kinh doanh, phương án cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
+ Tìm kiếm, liên hệ các đối tác vận chuyển để có giá cước hợp lý cung cấp cho khách hàng.
+ Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Công ty giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1- Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, thương mại, xuất nhập khẩu, cung ứng hàng hóa
- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm tại vị trí tương tự
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức, hiểu biết về kinh tế, các kênh phân phối sản phẩm và network trong ngành Bưu chính Chuyển phát/Logistics.
2- Độ tuổi:Tuổi từ 23 đến 35 tuổi .
2- Độ tuổi:
3- Kỹ năng:
- Hiểu biết về dịch vụ Logistics và nghiệp vụ xuất – nhập khẩu.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm kinh doanh dịch vụ Logistics, xuất nhập khẩu
4- Yêu cầu khác:
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Mong muốn gắn bó công việc lâu dài;
- Có thái độ làm việc tốt và trách nhiệm cao đối với công việc;
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, thương mại, xuất nhập khẩu, cung ứng hàng hóa
- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm tại vị trí tương tự
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức, hiểu biết về kinh tế, các kênh phân phối sản phẩm và network trong ngành Bưu chính Chuyển phát/Logistics.
2- Độ tuổi:Tuổi từ 23 đến 35 tuổi .
2- Độ tuổi:
3- Kỹ năng:
- Hiểu biết về dịch vụ Logistics và nghiệp vụ xuất – nhập khẩu.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm kinh doanh dịch vụ Logistics, xuất nhập khẩu
4- Yêu cầu khác:
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Mong muốn gắn bó công việc lâu dài;
- Có thái độ làm việc tốt và trách nhiệm cao đối với công việc;
Tại Công Ty EMS - Logistics, Chi Nhánh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Cạnh tranh, Hưởng lương theo KPIs + Doanh số;
- Nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc;
- Hưởng chính sách bảo hiểm theo quy định của Tổng công ty EMS
- Thưởng hiệu quả công tác theo quý, năm theo quy định.
- Cơ hội huấn luyện:
- Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn;
- Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung. Văn hóa Tổng công ty chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển.
- Nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc;
- Hưởng chính sách bảo hiểm theo quy định của Tổng công ty EMS
- Thưởng hiệu quả công tác theo quý, năm theo quy định.
- Cơ hội huấn luyện:
- Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn;
- Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung. Văn hóa Tổng công ty chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty EMS - Logistics, Chi Nhánh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI