Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty EMS - Logistics, Chi Nhánh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Thực hiện tìm kiếm khách hàng, bán hàng dịch vụ Logistics.

+ Xây dựng giá cước, cơ chế kinh doanh, phương án cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

+ Tìm kiếm, liên hệ các đối tác vận chuyển để có giá cước hợp lý cung cấp cho khách hàng.

+ Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Công ty giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1- Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, thương mại, xuất nhập khẩu, cung ứng hàng hóa

- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm tại vị trí tương tự

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức, hiểu biết về kinh tế, các kênh phân phối sản phẩm và network trong ngành Bưu chính Chuyển phát/Logistics.

2- Độ tuổi:

3- Kỹ năng:

- Hiểu biết về dịch vụ Logistics và nghiệp vụ xuất – nhập khẩu.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm kinh doanh dịch vụ Logistics, xuất nhập khẩu

4- Yêu cầu khác:

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Mong muốn gắn bó công việc lâu dài;

- Có thái độ làm việc tốt và trách nhiệm cao đối với công việc;

Tại Công Ty EMS - Logistics, Chi Nhánh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Cạnh tranh, Hưởng lương theo KPIs + Doanh số;

- Nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc;

- Hưởng chính sách bảo hiểm theo quy định của Tổng công ty EMS

- Thưởng hiệu quả công tác theo quý, năm theo quy định.

- Cơ hội huấn luyện:

- Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn;

- Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung. Văn hóa Tổng công ty chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty EMS - Logistics, Chi Nhánh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần

