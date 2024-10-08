Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA V1000 làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm báo cáo quyết toán theo quý, năm

- Quản lý xuất xứ và HS CODE

- Đối ứng khi thanh tra hải quan

- Theo dõi tình hình các vấn đề thông quan Xuất nhập khẩu

- Thường xuyên cập nhật các qui định mới của pháp luật về thuế xuất nhập khẩu

- Nội dung chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 3 - 4 năm trở lên với vị trí tương đương

- Đã có kinh nghiệm làm giấy tờ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm (CO) từ 02 năm trở lên

- Kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch tốt

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề

- Tiếng Anh khá

Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA V1000 Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH ngay từ khi thử việc và đóng mức gần tổng lương

- Thưởng tết, xét duyệt tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BH và nghỉ Lễ tết theo quy đinh.

- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA V1000

