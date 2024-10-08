Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 376 Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý kinh doanh:

a. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và kế hoạch bán hàng theo định hướng của BDA C2S2 và/hoặc Khối KHDN, theo đó: gia tăng số lượng khách hàng giao dịch chính tại HDBank, gia tăng TOI/khách hàng, gia tăng số lượng sản phẩm sử dụng/khách hàng;

b. Phân bổ chỉ tiêu kinh doanh cho nhân sự CMBC, định hướng KH mục tiêu, hướng dẫn/trao đổi thống nhất cách thức triển khai hoạt động bán hàng chi tiết để hoàn thành kế hoạch;

c. Triển khai cụ thể công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng theo kế hoạch đã xây dựng;

d. Tổ chức đánh giá, ghi nhận, chia sẻ các trường hợp thành công và rút ra kinh nghiệm cho các trường hợp không thành công.

2. Quản lý rủi ro:

a. RoRWA: hướng tới chỉ số RoRWA cao nhất so với bình quân chung của Ngân hàng;

b. NPL: hướng tới chỉ số NPL thấp nhất so với bình quân chung của Ngân hàng.

3. Quản lý nhân sự:

a. Tham gia công tác tuyển dụng để lựa chọn các nhân sự phù hợp cho CMBC;

b. Triển khai các chương trình tự đào tạo, tự kèm cặp tại chỗ để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của nhân sự trực thuộc;

c. Quản lý hiệu quả công việc, năng suất nhân sự.

4. Quản lý tuân thủ:

a. Thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo quy định của ngân hàng; Đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của HDBank, NHNN và Pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh;

b. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý;

Quản lý, chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định, nghiệp vụ, quy trình ngân hàng của nhân viên CMBC.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ

1. Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành: tài chính, ngân hàng, kế toán, Marketing, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương;

2. Khả năng giao tiếp tiếng Anh/Hoa/Nhật tốt, đọc hiểu tài liệu liên quan là lợi thế;

3. Vi tính: sử dụng thành thạo.

Yêu cầu về kinh nghiệm/kiến thức

1. Am hiểu chuyên sâu kiến thức sản phẩm, dịch vụ, nghiệp vụ về mảng KHDN;

2. Am hiểu kiến thức về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật liên quan đến vị trí công tác;

3. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm mảng KHDN tại các ngân hàng; trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Quản lý / Quản lý kinh doanh / Quản lý đội ngũ bán hàng;

4. Có kiến thức tốt về kinh tế vĩ mô, tài chính, ngân hàng, các quy định của Ngân hàng nhà nước, Pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng mảng KHDN.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng bảo hiểm xã hội - y tế theo quy định bộ luật lao động VN.

- Được làm việc tại – Nơi làm việc tốt nhất Châu Á. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Ngân hàng và bên ngoài.

- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của Ngân hàng.

- Tham gia Team building theo chính sách của ngân hàng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin