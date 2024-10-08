Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ khí Hà Nội làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 19 Triệu

Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ khí Hà Nội làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 19 Triệu

Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ khí Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ khí Hà Nội

Thiết kế/chế tạo máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ khí Hà Nội

Mức lương
15 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Thuận Thành 3, Thanh Khương, Thuận Thành

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 15 - 19 Triệu

- Hỗ trợ Trưởng Phòng trong công tác quản lý điều hành và công tác chuyên môn được phân giao tương ứng.
- Thực hiện tổ chức triển khai giám sát và kiểm tra chất lượng sản xuất công đoạn, sản phẩm, nguyên vật liệu đầu vào trong Công ty cũng như đặt mua ngoài.
- Tổ chức Xây dựng phương án kiểm tra, kiểm soát, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hàng hoá, nguyên vật liệu.
- Làm việc với khách hàng và nhà cung cấp về các phát sinh chất lượng.
- Tổ chức quản lý, bảo dưỡng và hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ đo lường trong Công ty.
- Tổ chức công tác thống kê, phân tích lỗi và biện pháp khắc phục để giảm thiểu hàng lỗi trong và ngoài công ty.
- Tổ chức lưu trữ hồ sơ chất lượng, giải trình các bên liên quan khi được yêu cầu.
- Quản lý, giám sát, đánh giá nhân lực của đơn vị theo nội quy, quy định Công ty.
- Xây dựng cơ cấu nhân lực phù hợp và phối hợp với Phòng HCNS tìm kiếm, đào tạo nhân lực đảm bảo đáp ứng kế hoạch và định hướng sản xuất của Công ty.
- Phổ biến cụ thể những chính sách, quy định mới của công ty cho CBCNV được biết.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong và ngoài đơn vị. Chịu trách nhiệm báo cáo với ban lãnh đạo Công ty về những nhiệm vụ được giao.
- Địa điểm làm việc: Bắc Ninh

Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật về cơ khí, chế tạo máy, điện, điện tử, vật liệu, hoá học, luyện kim.
- Đọc hiểu thành thạo bản vẽ kỹ thuật.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực quản lý sản xuất/ chất lượng trong các lĩnh vực sản xuất cơ khí, đúc, kết cấu thép hoặc đã từng giữ vị trí Phó/Trưởng bộ phận sản xuất/ chất lượng tại lĩnh vực trên từ 1-3 năm.
-Độ tuổi: Từ 25 tuổi trở lên
-Giới tính: Nam
Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ khí Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 15 – 19tr/ tháng (Thỏa thuận theo năng lực); Tăng lương theo định kỳ; Làm việc từ 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 6. Công ty có nấu cơm trưa. Tăng ca, làm thêm hưởng lương theo quy định; Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ đầy đủ; Thưởng các ngày lễ, tết trong năm; Thưởng giữa năm; Lương tháng 13; Các chế độ nghỉ lễ, tết, phép năm,... theo quy định; Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp; Chi tiết trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ khí Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ khí Hà Nội

Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ khí Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng: 76 Nguyễn Trãi, Hà Nội | Nhà máy: KCN Thuận thành 3 - Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

