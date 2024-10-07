Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cụm CN Khắc Niệm, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho nhóm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm. Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên, đưa ra những giải pháp hỗ trợ, đào tạo để nâng cao năng lực cho nhân viên. Phân tích thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Thực hiện các cuộc gặp gỡ, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng. Chịu trách nhiệm về doanh thu, lợi nhuận của nhóm. Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên. Tham gia các hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng cho bản thân và đội ngũ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 05 năm trở lên Giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Có kiến thức về kinh doanh, sales, quản lý đội nhóm. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng chịu áp lực tốt, có khả năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.