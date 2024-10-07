Tuyển Nhân viên mua hàng VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 19, đường 9, KCN VSIP , Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận và thực hiện các nghiệp vụ về mua hàng, tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán và ký kết hợp đồng;

- Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng;

- Thực hiện việc tìm kiếm nhà cung cấp mới, cắt giảm chi phí theo chiến lược công ty đã đề ra;

- Kết hợp với các bộ phận liên quan kiểm tra khả năng đáp ứng yêu cầu đã đặt ra của sản phẩm.

- Đàm phán giá cả, thương thảo hợp đồng mua bán, thảo thuận thời hạn thanh toán và giao hàng.

- Kết hợp với bộ phận logistics để làm các thủ tục cần thiết cho việc nhận hàng.

- Giám sát số lượng và tiến độ giao hàng theo đúng như các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành

- Kinh nghiệm trên 3 năm tại vị trí tương đương

- Có khả năng đàm phán, thương lượng

- Nhanh nhẹn trong xử lý tình huống

- Có khả năng phân tích thị trường, nhu cầu

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt

- Ưu tiên: ứng viên biết tiếng Hàn - tiếng Anh

Tại VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng trao đổi khi phỏng vấn

- Thưởng

- Bảo hiểm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin