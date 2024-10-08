Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA V1000 làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA V1000
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Từ Sơn, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Sửa chữa khuôn, PM
Đào tạo nhân lực của bộ phận
Theo dõi và lên kế hoạch cải tiến khuôn mẫu
Nội dung chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Có kinh nghiệm làm việc về sửa chữa khuôn nhựa, nhôm,... Kỹ năng tin học văn phòng khá Có thể đi làm theo ca (Ngày/Đêm) Có kinh nghiệm quản lý
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành
Có kinh nghiệm làm việc về sửa chữa khuôn nhựa, nhôm,...
Kỹ năng tin học văn phòng khá
Có thể đi làm theo ca (Ngày/Đêm)
Có kinh nghiệm quản lý
Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA V1000 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực Được tham gia BHXH ngay từ khi thử việc và đóng mức gần tổng lương Công ty có đầy đủ các chế độ ngày lễ tết truyền thống, sinh nhật, hiếu hỉ,... Ăn các bữa tại công ty Công ty có xe đưa đón Hà Nội - Bắc Ninh
Lương thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia BHXH ngay từ khi thử việc và đóng mức gần tổng lương
Công ty có đầy đủ các chế độ ngày lễ tết truyền thống, sinh nhật, hiếu hỉ,...
Ăn các bữa tại công ty
Công ty có xe đưa đón Hà Nội - Bắc Ninh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA V1000
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
