Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA V1000 làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Từ Sơn, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Sửa chữa khuôn, PM Đào tạo nhân lực của bộ phận Theo dõi và lên kế hoạch cải tiến khuôn mẫu Nội dung chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Có kinh nghiệm làm việc về sửa chữa khuôn nhựa, nhôm,... Kỹ năng tin học văn phòng khá Có thể đi làm theo ca (Ngày/Đêm) Có kinh nghiệm quản lý

Lương thỏa thuận theo năng lực Được tham gia BHXH ngay từ khi thử việc và đóng mức gần tổng lương Công ty có đầy đủ các chế độ ngày lễ tết truyền thống, sinh nhật, hiếu hỉ,... Ăn các bữa tại công ty Công ty có xe đưa đón Hà Nội - Bắc Ninh

