Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Điện tử/Phần cứng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 20, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn , Thành phố Từ Sơn , Bắc Ninh , Viet Nam, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý MES: giám sát và duy trì trạng thái ổn định và độ tin cậy của Hệ thống Thực hiện Sản xuất (MES)
- Hỗ trợ sản xuất với xử lý sự cố kỹ thuật MES và tạo báo cáo sản xuất từ MES
- Tương tác với các nhóm khác và HQ để làm việc về các yêu cầu công nghệ, kiểm tra, tích hợp và xác nhận MES
- Cung cấp hỗ trợ cho nhiệm vụ CNTT bổ sung, hệ thống CNTT
- Báo cáo hoạt động hàng tuần, tình trạng MES, các vấn đề và hành động khắc phục ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm IT trong công ty sản xuất
- Kỹ năng xử lý và quản lý các bên liên quan
- Có kinh nghiệm với hệ thống quản lý thông tin và hệ thống sản xuất
- Kiến thức về cơ sở dữ liệu SQL và Oracle
- Có thể làm việc luân phiên ca ngày/đêm
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến CNTT

Tại Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Có xe đưa đón HN-BN
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty
- Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 2 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

