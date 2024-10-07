Tuyển Giáo dục/Đào tạo CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Giáo dục/Đào tạo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31 Phan Huy Ích, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Quản lý và giám sát đội ngũ tư vấn tuyển sinh:
• Hướng dẫn và đào tạo đội ngũ tư vấn tuyển sinh
• Đảm bảo các mục tiêu tuyển sinh được thực hiện đúng tiến độ và đạt chỉ tiêu
• Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên và đưa ra các biện pháp cải thiện.
Tư vấn và hỗ trợ học viên:
• Tư vấn và hỗ trợ học viên và phụ huynh về các chương trình du học nghề tại Đức
• Giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết về quy trình tuyển sinh, điều kiện và cơ hội học tập tại Đức.
• Theo dõi và hỗ trợ học viên từ lúc đăng ký đến khi hoàn tất thủ tục du học.
Phát triển và duy trì mối quan hệ:
• Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác, trường học, và các tổ chức liên quan.
• Tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện tuyển sinh và các hoạt động quảng bá.
Quản lý dữ liệu và báo cáo:
• Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu học viên.
• Lập báo cáo định kỳ về tình hình tuyển sinh và hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn và kinh nghiệm:
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Giáo dục, Nhân sự, hoặc các ngành liên quan.
• Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các trung tâm du học hoặc giáo dục là một lợi thế
• Kỹ năng và năng lực:
• Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt.
• Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục xuất sắc.
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
• Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
• Tính cách và thái độ:
• Tích cực, năng động và nhiệt tình.
• Có tinh thần trách nhiệm cao và cam kết với công việc.
• Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng các mục tiêu tuyển sinh.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương: Lương cứng + Phụ cấp + KPI tháng, KPI quý
2. Phụ cấp: sử dụng điện thoại, máy tính của công ty, ăn trưa, gửi xe
3. Bảo hiểm: Thời điểm đóng BHXH, BHYT: Sau khi thành nhân viên chính thức.
4. Chế độ đãi ngộ khác:
- Thưởng thành tích tháng, quý, năm; các ngày lễ, Tết.
- Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công việc: phí công tác, tiếp khách, đồng phục ....
- Có cơ hội thăng tiến lên leader sau 3 - 6 tháng
- Du lịch, team building, nghỉ mát mỗi năm 02 lần
- Được đào tạo về sản phẩm và hướng dẫn về cách sale, quy trình làm việc.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ, tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 255 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

