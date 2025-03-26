Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 281 Tân Sơn, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp đón khách hàng đến xem mẫu tại cửa hàng
Tư vấn sơ bộ
Hướng dẫn khách chờ nhân viên tư vấn
Ghi nhận khách hàng đến văn phòng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Lễ tân
Ngoại hình: Có ngoại hình, Nữ cao trên 1m6, nam cao trên 1m67
Giọng nói: Dễ nghe
Độ tuổi: 24 - 35 tuổi
Thái độ: nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng
Ngoại hình: Có ngoại hình, Nữ cao trên 1m6, nam cao trên 1m67
Giọng nói: Dễ nghe
Độ tuổi: 24 - 35 tuổi
Thái độ: nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng
Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thoả thuận (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Chế độ bảo hiểm: Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo luật lao động.
Ngày phép: 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ/tết theo quy định của nhà nước.
Phụ cấp: Phụ cấp cơm 30k/ ngày khi ký HĐLĐ chính thức.
Thưởng: Thưởng vào các ngày Lễ trong năm như: Lễ Tết, 08/03, 30/04, Quốc tế lao động, Giỗ Tổ Hùng Vương, 02/09, 20/10 ngoài ra còn vào các dịp sinh nhật, hiếu hỉ,….
Chế độ bảo hiểm: Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo luật lao động.
Ngày phép: 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ/tết theo quy định của nhà nước.
Phụ cấp: Phụ cấp cơm 30k/ ngày khi ký HĐLĐ chính thức.
Thưởng: Thưởng vào các ngày Lễ trong năm như: Lễ Tết, 08/03, 30/04, Quốc tế lao động, Giỗ Tổ Hùng Vương, 02/09, 20/10 ngoài ra còn vào các dịp sinh nhật, hiếu hỉ,….
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI