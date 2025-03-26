Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 281 Tân Sơn, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp đón khách hàng đến xem mẫu tại cửa hàng

Tư vấn sơ bộ

Hướng dẫn khách chờ nhân viên tư vấn

Ghi nhận khách hàng đến văn phòng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Lễ tân

Ngoại hình: Có ngoại hình, Nữ cao trên 1m6, nam cao trên 1m67

Giọng nói: Dễ nghe

Độ tuổi: 24 - 35 tuổi

Thái độ: nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng

Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Chế độ bảo hiểm: Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo luật lao động.

Ngày phép: 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ/tết theo quy định của nhà nước.

Phụ cấp: Phụ cấp cơm 30k/ ngày khi ký HĐLĐ chính thức.

Thưởng: Thưởng vào các ngày Lễ trong năm như: Lễ Tết, 08/03, 30/04, Quốc tế lao động, Giỗ Tổ Hùng Vương, 02/09, 20/10 ngoài ra còn vào các dịp sinh nhật, hiếu hỉ,….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam

