Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - GREEN SEED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - GREEN SEED
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - GREEN SEED

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế các banner, hình ảnh tuyển dụng, băng rôn bằng Photoshop, thiết kế hình ảnh sự kiện
Xây dựng content plan cho Fanpage, Group Facebook, Zalo, Thread,….
Lên ý tưởng cho event, brochure, tờ rơi, kịch bản video, nội dung thuyết trình, và các ấn phẩm truyền thông khác.
Kết hợp với các phòng ban khác (team tuyển dụng, team MKT): Content, Design sáng tạo ra nội dung hiệu quả để chạy quảng cáo hiệu quả nhất.
Báo cáo định kỳ cho cấp trên về hiệu quả. Đưa đề xuất & cảnh báo về kết quả khi cần thiết.
Lên ý tưởng và thiết kế hình ảnh và content các chiến dịch marketing theo yêu cầu.
Vị trí đảm nhận 70% thiết kế, 30% content (Facebook, zalo,…)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao Đẳng trở lên.
Yêu cầu tiếng anh giao tiếp cơ bản
Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên
Có kỹ năng viết tin và bài PR, thông cáo báo chí….
Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt, mạch lạc, logic
Sáng tạo, nắm bắt được các xu hướng viết content mới nhất

Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - GREEN SEED Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp email, laptop, công dụng cụ hỗ trợ trong công việc.
Tham gia BH đầy đủ theo Luật, 12 ngày phép năm, công đoàn, thưởng lễ tết, tháng 13.
Hưởng các chế độ lễ tết theo quy định của Nhà nước; Du lịch, Hiếu, Hỷ, sinh nhật… theo quy định chung của Công ty.
Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - GREEN SEED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - GREEN SEED

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 362 đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

