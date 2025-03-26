Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bốn Tê làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79 Trương Định, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý và kiểm soát đơn hàng

Quản lý kho hàng: Kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu, sắp xếp tối ưu hàng hóa xuất - nhập - tồn

Quản lý& thu hồi công nợ

Theo dõi & báo cáo BHYT, BHXH, BHTN

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên phần mềm kế toán Misa

Lập các báo cáo quản trị theo nội quy công ty

Kiểm tra đối chiếu số liệu để kê khai thuế, lập tờ khai thuế quý, báo cáo tài chính quý, năm

Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp chuyên ngành Kế Toán hoặc Tài Chính trình độ cao đẳng trở lên

Tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản

Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm ở vị trí kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối hàng hóa

Thành thạo việc sử dụng word, excel, phần mềm kế toán Misa và có khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực và tuân thủ hạn chót chặt chẽ.

Tinh thần làm việc nhóm cao và kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bốn Tê Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 9 -12 triệu.

Lương tháng 13.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính (Từ thứ 2 đến thứ 7)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết.

Các Chế độ BHXH, BHYT... theo quy định của nhà nước.

Du lịch, team building định kỳ hằng năm theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bốn Tê

