Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bốn Tê làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bốn Tê
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bốn Tê

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bốn Tê

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 79 Trương Định, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý và kiểm soát đơn hàng
Quản lý kho hàng: Kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu, sắp xếp tối ưu hàng hóa xuất - nhập - tồn
Quản lý& thu hồi công nợ
Theo dõi & báo cáo BHYT, BHXH, BHTN
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên phần mềm kế toán Misa
Lập các báo cáo quản trị theo nội quy công ty
Kiểm tra đối chiếu số liệu để kê khai thuế, lập tờ khai thuế quý, báo cáo tài chính quý, năm
Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp chuyên ngành Kế Toán hoặc Tài Chính trình độ cao đẳng trở lên
Tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản
Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm ở vị trí kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối hàng hóa
Thành thạo việc sử dụng word, excel, phần mềm kế toán Misa và có khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực và tuân thủ hạn chót chặt chẽ.
Tinh thần làm việc nhóm cao và kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bốn Tê Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 9 -12 triệu.
Lương tháng 13.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính (Từ thứ 2 đến thứ 7)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết.
Các Chế độ BHXH, BHYT... theo quy định của nhà nước.
Du lịch, team building định kỳ hằng năm theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bốn Tê

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bốn Tê

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bốn Tê

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 393/12A Nguyễn Thị Định, Khu phố 1, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

