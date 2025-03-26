Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 108 Thống Nhất, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM, Tân Phú, Quận Tân Phú

Kế toán tổng hợp

Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên phầm mềm, bảo đảm tính chính xác( Số liệu có các bộ phận khác nhập).

Theo dõi công nợ, liên hệ thu nợ khách hàng.

Hoạch toán phần mềm kế toán, xuất hoá đơn, quyết toán thuế.

Làm việc với ngân hàng, thanh toán quốc tế, theo dõi thu-chi.

Phụ trách số liệu nội bộ.

Hỗ trợ kiểm tra tính pháp lý, các quy định của cty về đơn hàng, hợp đồng của kinh doanh.

Đối chiếu số liệu tồn kho với thủ kho.

Thực hiện các công việc báo cáo số liệu theo yêu cầu của ban giám đốc.

Mua, bán làm việc với đối tác sim Viettel, mobifone, Vinaphone (sẽ được hướng dẫn, chuyển giao chi tiết).

Tìm kiếm, làm việc với các nhà cung cấp, mua hàng hóa trong nước (nếu cần).

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Kế toán trở lên

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm

Cẩn thận, tỉ mỉ công việc để bảo đảm tính chính xác của số liệu và có khả năng giao tiếp ôn hoà, hiệu quả với khách hàng trong công việc xữ lý công nợ. Đây là yêu cầu quan trọng nhất.

Có hiểu biết về ERP là một lợi thế, nếu chưa có kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn tận tình.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6: 8h00 – 12h00; 13h00 – 17h00 / Thứ 7: 8h00 – 12h00

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày phép năm theo quy định Nhà nước

Tham gia BHXH, HBYT sau khi kết thúc thử việc

Chế độ Hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước

Lương thưởng tháng 13, Lễ, Thưởng hàng quý/ năm cho nhân viên xuất sắc.

Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, hòa đồng, thoải mái

Thưởng đóng góp sáng kiến, ý tưởng trong công việc…...

Xét tăng lương hàng năm.

Chính sách phúc lợi cưới hỏi, ốm đau, thai sản, quà Lễ, Tết, Sinh nhật,...

Lương khởi điểm: 12.000.000 – 15.000.000, thử việc: 80% lương chính thức (2 tháng thử việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU

