Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU
- Hồ Chí Minh: 108 Thống Nhất, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên phầm mềm, bảo đảm tính chính xác( Số liệu có các bộ phận khác nhập).
Theo dõi công nợ, liên hệ thu nợ khách hàng.
Hoạch toán phần mềm kế toán, xuất hoá đơn, quyết toán thuế.
Làm việc với ngân hàng, thanh toán quốc tế, theo dõi thu-chi.
Phụ trách số liệu nội bộ.
Hỗ trợ kiểm tra tính pháp lý, các quy định của cty về đơn hàng, hợp đồng của kinh doanh.
Đối chiếu số liệu tồn kho với thủ kho.
Thực hiện các công việc báo cáo số liệu theo yêu cầu của ban giám đốc.
Mua, bán làm việc với đối tác sim Viettel, mobifone, Vinaphone (sẽ được hướng dẫn, chuyển giao chi tiết).
Tìm kiếm, làm việc với các nhà cung cấp, mua hàng hóa trong nước (nếu cần).
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm
Cẩn thận, tỉ mỉ công việc để bảo đảm tính chính xác của số liệu và có khả năng giao tiếp ôn hoà, hiệu quả với khách hàng trong công việc xữ lý công nợ. Đây là yêu cầu quan trọng nhất.
Có hiểu biết về ERP là một lợi thế, nếu chưa có kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn tận tình.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6: 8h00 – 12h00; 13h00 – 17h00 / Thứ 7: 8h00 – 12h00
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, HBYT sau khi kết thúc thử việc
Chế độ Hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước
Lương thưởng tháng 13, Lễ, Thưởng hàng quý/ năm cho nhân viên xuất sắc.
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, hòa đồng, thoải mái
Thưởng đóng góp sáng kiến, ý tưởng trong công việc…...
Xét tăng lương hàng năm.
Chính sách phúc lợi cưới hỏi, ốm đau, thai sản, quà Lễ, Tết, Sinh nhật,...
Lương khởi điểm: 12.000.000 – 15.000.000, thử việc: 80% lương chính thức (2 tháng thử việc)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
