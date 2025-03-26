Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 12A, Toà Nhà Việt
- Số 1 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt,, Đống Đa, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Cài đặt quảng cáo Facebook
Kiểm tra và đánh giá hiệu suất quảng cáo
Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới của Facebook
Giải đáp thắc mắc của khách hàng với các dự án đang phụ trách.
Thực hiện các quy trình trước quảng cáo:
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành Marketing một lợi thế)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7.000.000 – 20.000.000đ (lương cứng + thưởng + hoa hồng + phụ cấp). Thu nhập không giới hạn – tùy theo khả năng của bạn.
Môi trường làm việc trong môi trường Agency chuyên nghiệp, năng động, trẻ và nhiệt huyết. Đặc biệt, được tiếp xúc hàng trăm doanh nghiệp tại Việt Nam với đa ngành nghề.
Được đào tạo thêm Facebook Ads và làm việc trực tiếp với các chuyên gia từ Facebook – Singapore giúp tăng cơ hội học hỏi.
Cơ hội thăng tiến thành nhân viên chính thức, trưởng nhóm, trưởng phòng tại ADSPLUS.
Làm việc giờ hành chính từ thứ 2- thứ 6 (8h-17h30), nghỉ T7-CN.
Được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực và có nhiều cơ hội phát triển tiềm năng của bản thân.
Tham gia các sự kiện 20/10, Noel, Year End Party, 08/03 … sinh nhật, teambuilding, du lịch với công ty.
Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN…), Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM
