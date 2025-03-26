Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 12A, Toà Nhà Việt - Số 1 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt,, Đống Đa, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Cài đặt quảng cáo Facebook

Kiểm tra và đánh giá hiệu suất quảng cáo

Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới của Facebook

Giải đáp thắc mắc của khách hàng với các dự án đang phụ trách.

Thực hiện các quy trình trước quảng cáo:

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành Marketing một lợi thế)

Tối thiểu kinh nghiệm 1 năm

Đã từng làm agency hoặc chạy nhiều khách hàng/ngân sách từ 50tr trở lên

Có năng khiếu viết văn

Biết căn bản photoshop: cắt dán hình ảnh, chèn logo và resize hình ảnh

Sáng tạo, yêu thích các công việc tương tác với mạng xã hội.

Xử lý tình huống, nhanh nhẹn, chịu được áp lực.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Suy nghĩ logic, khả năng phân tích số liệu

Có Laptop khi làm việc

Tiếng Anh – yêu cầu tối thiểu đọc – hiểu

Chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 – 20.000.000đ (lương cứng + thưởng + hoa hồng + phụ cấp). Thu nhập không giới hạn – tùy theo khả năng của bạn.

Môi trường làm việc trong môi trường Agency chuyên nghiệp, năng động, trẻ và nhiệt huyết. Đặc biệt, được tiếp xúc hàng trăm doanh nghiệp tại Việt Nam với đa ngành nghề.

Được đào tạo thêm Facebook Ads và làm việc trực tiếp với các chuyên gia từ Facebook – Singapore giúp tăng cơ hội học hỏi.

Cơ hội thăng tiến thành nhân viên chính thức, trưởng nhóm, trưởng phòng tại ADSPLUS.

Làm việc giờ hành chính từ thứ 2- thứ 6 (8h-17h30), nghỉ T7-CN.

Được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực và có nhiều cơ hội phát triển tiềm năng của bản thân.

Tham gia các sự kiện 20/10, Noel, Year End Party, 08/03 … sinh nhật, teambuilding, du lịch với công ty.

Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN…), Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM

