Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Equest Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 16 đường số 12, KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh, HCM., Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm kiếm và liên hệ với các phụ huynh, học sinh tiềm năng thông qua các kênh truyền thông khác nhau (trực tiếp, điện thoại, mạng xã hội, email...).

Cung cấp thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo, khóa học của trường

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của phụ huynh, học sinh về chương trình học, học phí, phương pháp giảng dạy...

Thực hiện các hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh của trường đến khách hàng mục tiêu.

Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau khi đăng ký khóa học.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo, buổi gặp mặt phụ huynh.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Đóng góp ý tưởng để cải thiện chất lượng dịch vụ tư vấn và tuyển sinh.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Trung thực, nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo (Word, Excel).

Kỹ năng sử dụng mạng xã hội và các công cụ tìm kiếm khách hàng là một lợi thế.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Equest Education Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn và các kiến thức chuyên môn liên quan.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Equest Education Group

