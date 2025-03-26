Tuyển Digital Marketing CTY TNHH PEW SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Facebook Ads, Zalo và các nền tảng khác v.v.

Theo dõi, phân tích và tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch để đảm bảo đạt được các mục tiêu về lưu lượng truy cập, chuyển đổi và ROI

Sáng tạo nội dung để phát triển và triển khai chiến lược nội dung phù hợp với các kênh trực tuyến (zalo, mạng xã hội, v.v.).

Thiết kế hình ảnh, quản lý các chiến dịch message marketing để duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing bằng các công cụ phân tích dữ liệu (Google Analytics, Facebook Insights,

Cung cấp các báo cáo định kỳ về các chỉ số hiệu quả chính (KPIs) như lưu lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi, CPC CPA

Phát triển và thực hiện chiến lược mạng xã hội nhằm tăng cường sự hiện diện của sản phẩm/dịch vụ trên các nền tảng như Facebook, Zalo, Instagram, TikTok,

Tạo và đăng tải nội dung, tương tác với cộng đồng, và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện tại: đảm bảo các thiết kế, nội dung, bán hàng được tiếp thị đồng bộ và hiệu quả.

Phát triển khách hàng mới

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ/LGBT đều được hoan nghênh

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm Digital Marketing hoặc các công việc liên quan.

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm Digital Marketing

Nhiệt huyết, đam mê công việc và sẵn sàng chinh phục thử thách

Hiểu biết vững về SEO, SEM, Google Ads, Facebook Ads, và các công cụ phân tích web (Google Analytics, Facebook Insights, Zalo Insight v.v.).

Kỹ năng viết nội dung và xây dựng chiến lược marketing qua email, mạng xã hội.

Kỹ năng làm việc trên Google Drive, Canva, Capcut

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sáng tạo, năng động và có khả năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng phân tích và làm việc với dữ liệu.

Thành thạo các công cụ quảng cáo trực tuyến, các phần mềm phân tích dữ liệu và công cụ quản lý mạng xã hội.

Tại CTY TNHH PEW SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương căn bản NET VND 10,000,000 – VND 15,000,000 (Thoả thuận theo năng lực)

Thưởng hiệu quả công việc KPI

Thưởng lương tháng 13.

12 ngày phép năm + thưởng thêm 1 ngày nghỉ phép có lương (làm việc từ 1 năm trở lên)

Tăng lương tối thiểu 10% mỗi năm

Gym/Sport/ Spa allowance VND 5,000,000 /năm

10% Lợi nhuận năm của công ty sẽ được chia thưởng thêm cho nhân viên theo hiệu suất công việc.

Cơ hội thăng tiến lên Digital Marketing Supervisor/Director

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH PEW SOLUTIONS

