Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 4/2C, Đường Bùi Văn Ngữ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tuyển dụng và hướng dẫn Cộng tác viên bán hàng
Khai thác và chăm sóc khách hàng trong khu vực được phân công
Đối tượng khách hàng: các đại lý, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, cửa hàng bán lẻ,...
Thực hiện các báo cáo kinh doanh
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trình độ THPT trở lên
Có sự tự tin trong giao tiếp
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo
Có bằng lái xe máy
Trung thực và chịu khó trong công việc, có sức khỏe tốt để hoạt động ngoài thị trường
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương hằng năm.
Thưởng: 2 lần/năm
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Phép năm theo Luật Lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ)
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Nơi làm việc: Chọn một trong hai văn phòng:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
