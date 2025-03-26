Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4/2C, Đường Bùi Văn Ngữ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tuyển dụng và hướng dẫn Cộng tác viên bán hàng

Khai thác và chăm sóc khách hàng trong khu vực được phân công

Đối tượng khách hàng: các đại lý, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, cửa hàng bán lẻ,...

Thực hiện các báo cáo kinh doanh

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ THPT trở lên

Có sự tự tin trong giao tiếp

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo

Có bằng lái xe máy

Trung thực và chịu khó trong công việc, có sức khỏe tốt để hoạt động ngoài thị trường

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương hằng năm.

Thưởng: 2 lần/năm

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Phép năm theo Luật Lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ)

Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Nơi làm việc: Chọn một trong hai văn phòng:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

